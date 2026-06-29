Stars Alexander Zverev wünscht sich eine große Familie

Alexander Zverev. Tokio Olympics Final. Avalon. August 21 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 14:00 Uhr

Tennisstar Alexander Zverev zeigt sich in einem aktuellen Interview von einer sehr persönlichen Seite.

Der 29-Jährige spricht nicht nur über seine sportlichen Erfolge, sondern auch über private Themen wie seine Beziehung zu Sophia Thomalla, schwierige Lebensphasen und seine Zukunftsvorstellungen.

Nach seinem Triumph bei den French Open, seinem ersten Grand-Slam-Sieg, rückt im Gespräch mit RTL weniger der Sport in den Vordergrund als vielmehr sein Leben abseits des Tennisplatzes. Dabei gibt er Einblicke in Gedanken, die ihn schon länger beschäftigen. Zverev äußert den Wunsch nach einer großen Familie, ohne sich jedoch auf konkrete Zeitpläne festzulegen. Vielmehr verweist er scherzhaft auf seine Partnerin, wenn es um mögliche nächste Schritte geht.

Auch über eine herausfordernde Phase Anfang 2025 spricht er offen. In dieser Zeit habe er psychisch stark unter Druck gestanden, was auch seinem Umfeld nicht verborgen blieb. Er beschreibt rückblickend, dass er damals selbst mit sich und seinem Verhalten gehadert habe.Mittlerweile gehe es ihm deutlich besser, wozu nach seinen Angaben auch therapeutische Hilfe beigetragen habe. Einen wichtigen Rückhalt sieht er zudem in seiner langjährigen Partnerin. Über sie findet er persönliche Worte und sagt: „Ich liebe sie.“ Außerdem hebt er hervor, dass sie ein außergewöhnliches Gespür für Menschen und Situationen habe und ihm im Alltag viel Sicherheit gebe.

Auch seine Zeit nach der aktiven Karriere beschäftigt den Sportler bereits. Er könne sich vorstellen, Familie und Beruf künftig zu verbinden, betont jedoch, dass dies eine gute Abstimmung zwischen beiden erfordere, da beide beruflich stark eingebunden seien.