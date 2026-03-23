Stars Alice Cooper und Ehefrau erneuern ihr Eheversprechen

Alice Cooper and wife Sheryl - 2019 Pre-GRAMMY Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 13:08 Uhr

Alice Cooper und seine Ehefrau haben ihr Eheversprechen erneuert.

Der ‚School’s Out‘-Hitmacher und seine Frau Sheryl feierten ihren 50. Hochzeitstag, indem sie sich am Samstag (21. März) vor 220 ihrer Liebsten im Wrigley Mansion in Phoenix, Arizona, erneut ihre Liebe versprachen. Laut der Zeitschrift ‚HELLO!‘ leitete Sheryls Vater, der 92-jährige William Goddard, die Zeremonie – genau wie bei der Hochzeit des Paares im Jahr 1976.

Alice und die 69-jährige Sheryl tauschten erneut Ringe aus, die ihnen ihr Freund Jimmy Chase geschenkt hatte. Diese wurden speziell an ihren Lebensstil angepasst, etwa an die Notwendigkeit für den 78-jährigen Sänger, ein Mikrofon zu halten, sowie an seine Leidenschaft für Golf. Die Ringe bestehen aus 18-karätigem Gelbgold und sind mit Cabochon-geschliffenen Rubinen sowie Brillanten versehen. Um ihre erneuerten Gelübde zu feiern, beugte Alice seine tanzende Ehefrau einmal über und küsste sie romantisch, während Freunde und Familie jubelten.

Im vergangenen Jahr schwärmte Alice, der mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier heißt, davon, dass er und Sheryl eine „perfekte“ Ehe führen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Classic Rock‘ erklärte er, dass seine Frau auch Jahrzehnte nach ihrem Kennenlernen – sie war damals eine seiner Tänzerinnen auf Tour – noch immer mit ihm auftritt: „Das ist so sehr Teil unserer Show, so sehr Teil unseres Humors, und Sheryl ist durch und durch Showbusiness. Sie hat beim ‚Joffrey Ballet‘ angefangen und war damals das Stunt-Double von Goldie Hawn, also kann sie es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen.“ Seine Frau sei genauso ein „Tourmensch“ wie er, weshalb das Paar auch unterwegs wunderbar harmoniert. „Wir sitzen vor der Show gemeinsam im selben Backstage-Raum und schminken uns, und es ist wie bei Burns und Allen – ein Showbiz-Paar, das nicht genug vom Showbusiness und nicht genug voneinander bekommen kann.“ Emotional fügte er hinzu: „Wenn ich mich entscheiden müsste, mit nur einer Person auf diesem Planeten den Rest meines Lebens zu verbringen, dann wäre sie es – auf jeder Ebene, sie macht einfach so viel Spaß. Es ist wirklich eine perfekte Ehe.“

Trotz seines fortgeschrittenen Alters betonte der ‚Poison‘-Hitmacher, der mit Sheryl drei Kinder hat, dass er sich nicht so alt fühle. Er ist überzeugt, dass sein „nicht zerstörerischer“ Lebensstil ihm geholfen habe, weiterhin aufzutreten. Er sagte: „Niemand sollte eigentlich so lange durchhalten. Aber man schaut sich die Stones, McCartney und Ringo an und denkt: ‚Hey, wenn du körperlich fit bist und einen Lebensstil hast, der nicht zerstörerisch ist – warum nicht?‘ Mein Lebensstil ist alles andere als zerstörerisch. Ich bin der optimistischste Mensch auf dem Planeten, das war ich schon immer.“