Musik Alice Cooper warnt: KI wird Fake-Rockstars ohne ‚Herz und Seele‘ erschaffen

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Bang Showbiz | 01.06.2026, 21:00 Uhr

Alice Cooper glaubt, dass künstliche Intelligenz kurz davorsteht, komplette Rockstars aus dem Nichts zu erschaffen, ist aber überzeugt, dass Technologie echte Emotionen niemals ersetzen kann.

Alice Cooper hat eine deutliche Warnung über die Zukunft der Rockmusik ausgesprochen.

Er erklärt, dass künstliche Intelligenz inzwischen vollständig ausgearbeitete „Rockstars“ erschaffen könne, die gar nicht existieren – und sogar erfolgreiche Alben veröffentlichen könnten, ohne dass eine einzige menschliche Emotion dahinterstehe.

In der SiriusXM-Sendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ erklärte die 78-jährige Shock-Rock-Legende, die Technologie sei mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ein überzeugender und vermarktbarer Künstler komplett künstlich erschaffen werden könne. Er sagte: „Ich könnte jetzt sofort einen Rockstar erschaffen. Ich könnte einen Yungblud erschaffen, einen Typen, der attraktiv ist, rockig, hart und cool aussieht. Ich könnte einen Kerl namens Starboy oder wie auch immer erschaffen und ihn großartig aussehen lassen. Er existiert aber tatsächlich gar nicht.“

Der ‚Poison‘-Hitmacher beschrieb weiter, wie KI angewiesen werden könne, legendäre Stimmen nachzuahmen und komplette Alben ohne menschliche Beteiligung zu schreiben. Er sagte: „Ich könnte der KI sagen: ‚Ich möchte, dass er klingt wie Tom Petty und Freddie Mercury. Und darum soll sich das Album drehen. Schreib die Songs.‘ Okay, jetzt hast du einen Rockstar, der nicht existiert, und ein Album, das nicht existiert – außer in dieser Welt. Und was passiert, wenn es sich verkauft? Wer bekommt das Geld? Die KI hat die Songs geschrieben.“

Er warnte, dass die Branche auf ein rechtliches und kreatives Minenfeld zusteuere. Für ihn liege das eigentliche Problem jedoch nicht beim Urheberrecht, sondern im Fehlen echter Lebenserfahrung. Alice sagte weiter: „Wenn ich ihr sagen würde, sie soll einen Song darüber schreiben, dass Eddie Trunk den Rolling Stones beitritt, würde sie einen großartigen Song schreiben – außer in einem Punkt. Die eine Sache, die sie nicht kann: Sie war nie verliebt. Ihr wurde nie das Herz gebrochen. Sie war nie wütend. Sie war nie glücklich.“

Er ist überzeugt, dass KI-generierte Musik immer den emotionalen Kern vermissen werde, der großartige Rocksongs ausmacht. Und solange KI diesen menschlichen Funken nicht nachbilden könne, würden ihre Schöpfungen leer bleiben. Er fügte hinzu: „Du weißt, dass es nicht aus einer inneren Quelle kommt, nicht aus einem Herzen, nicht aus Erfahrung. Wenn sie das einmal bekommt, dann denke ich … ich weiß nicht, was mit der Musik passieren wird.“