Musik Alice Cooper bedankt sich mit signiertem Album bei Kreditkarten-Finder

Alice Cooper - Fire Fight Australia 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 11:00 Uhr

Der Rockmusiker hatte Golf gespielt und seine Karte versehentlich an der Tankstelle verloren.

Alice Cooper hat einem Fan eine signierte Kopie seines neuen Albums geschickt, nachdem dieser die Kreditkarte des Sängers an einer Tankstelle abgegeben hatte.

Der Rockmusiker hatte in der Stadt Payson im US-Bundesstaat Arizona Golf gespielt und seine Karte versehentlich beim Bezahlen des Tankens verloren. Glücklicherweise wurde die Karte von einem Einheimischen namens Geoff Guy gefunden. Als er die Karte mit nach Hause nahm, schlug Guys Ehefrau vor, das Alice Cooper Solid Rock Teen Center in Phoenix zu kontaktieren, um den Vorfall zu erklären.

Guy tat dies und konnte so erreichen, dass die Karte rechtzeitig an Alice Cooper zurückgegeben wurde, bevor dieser zu seiner Europatour aufbrach. Als Dank für seine Ehrlichkeit schickte ihm der 78-Jährige eine signierte Ausgabe seines Albums ‚The Revenge of Alice Cooper‘. Außerdem traf er sich mit Guy für Fotos und lobte ihn für seine „gute Entscheidung“, die Organisation zu kontaktieren. Der glückliche Finder sagte gegenüber ’12News‘ über das Geschenk: „Für Leute meiner Generation ist er eine Legende, das steht fest, und ich bin wirklich froh, dass ich helfen konnte, die Karte zurückzubringen.“

Die positive Geschichte ereignete sich kurz nachdem Cooper mit einer deutlichen Warnung über die Zukunft der Rockmusik Schlagzeilen gemacht hatte. Der ‚Poison‘-Interpret behauptete, dass künstliche Intelligenz inzwischen in der Lage sei, vollständig „existierende“ Rockstars zu erschaffen, die in Wirklichkeit gar nicht real sind. In der Radiosendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ von ‚SiriusXM‘ erklärte er: „Ich könnte einen Yungblud kreieren – jemanden, der cool aussieht, rockig ist, tough. Ich könnte jemanden namens – egal – Starboy erschaffen und ihn großartig aussehen lassen. Aber er existiert nicht wirklich.“ KI könne dazu genutzt werden, legendäre Stimmen zu imitieren und komplette Alben ohne menschliche Beteiligung zu erstellen. „Und was passiert, wenn es sich verkauft? Wer bekommt das Geld? Die KI hat die Songs geschrieben“, sagte Cooper.