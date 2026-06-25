Stars Alicia Keys brach mit 13 Jahren den Kontakt zu ihrem Vater ab

Alicia Keys - 2024 Tony Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin schnitt ihren Vater ab, nachdem er jahrelang abwesend in ihrem Leben war.

Alicia Keys brach im Alter von 13 Jahren den Kontakt zu ihrem Vater ab und schrieb ihm einen herzzerreißenden Brief, nachdem sie jahrelang unter seiner Abwesenheit gelitten hatte.

Die heute 45-jährige Sängerin und Songwriterin ließ Craig Cook wissen, wie „wütend“ sie über sein Verhalten war – unter anderem darüber, dass er bei ihrer Geburt im Januar 1981 nicht anwesend war und die ‚If I Ain’t Got You‘-Interpretin verließ, als sie zwei Jahre alt war.

Laut der ‚Daily Mail‘ lautete der in der Dokumentation ‚Alicia Keys: Girl From Hell’s Kitchen‘ enthüllte Brief: „Ich will nichts. Alles, was ich will, ist, dass du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst.“ Außerdem habe der damalige Teenager geschrieben: „Ich will keine Anrufe, ich will keine Briefe, ich will nicht diese falschen Gesten, mit denen du versuchst, mir das Gefühl zu geben, dass ich dir wichtig bin.“

In dem Film gab Craig zu, dass er „unreif“ gewesen sei, als Terria Joseph Augello, mit der er dreimal eine Beziehung hatte, schwanger wurde und Alicia – mit vollem Namen Alicia Augello Cook – zur Welt brachte. Damals sei er nicht bereit gewesen, die Verantwortung als Vater zu übernehmen. „Sie [Terria] rief ein paar Mal an und sagte mir, dass sie schwanger ist. Ich dachte: ‚Okay.‘ Es war einfach nicht in mir, ich war nicht da, ich war nicht bereit. Ich war unreif“, gestand Craig.

Auch Alicia ließ in der Doku tief blicken. „Mein Vater war nicht da, als ich geboren wurde … an diesem Abend lag meine Mutter im Bett und fragte sich, wie sie die Krankenhausrechnung bezahlen sollte“, schilderte die ‚Girl on Fire‘-Künstlerin. Diese Geschichte stehe exemplarisch für die belastete Beziehung zu ihrem Vater. „Er war nicht da und sobald die schwierigen Momente vorbei waren, tauchte er plötzlich wieder auf – nur um dann wieder zu verschwinden“, klagte sie.

Alicias und Craigs Konflikt hielt an, bis sie ihr Broadway-Stück ‚Hell’s Kitchen‘ schrieb und produzierte, das 2023 Premiere feierte und lose auf ihrem eigenen Leben basiert. Laut der Musikerin war es ein „großer Schritt zur Heilung“, die Figur des Vaters zu schreiben, die auf ihrer eigenen Geschichte beruht. Auch der „letzte Wunsch“ ihrer Großmutter nach „familiärer Einheit“ brachte Alicia dazu, ihre Sichtweise zu verändern. „Das hat mir wirklich die Augen für etwas geöffnet. Craig musste nicht mein Dad sein, aber er war mein Vater“, sagte sie.