Film Alison Brie: Rolle in ‚Masters of the Universe‘

Alison Brie - April 2024 - Avalon - Fashion Trust US Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 12:00 Uhr

Die Darstellerin wird in dem neuen Film den Bösewicht Evil-Lyn spielen.

Alison Brie wird im neuen Film ‚Masters of the Universe‘ den Bösewicht Evil-Lyn spielen.

Die ‚Mad Men‘-Schauspielerin hat sich die Rolle in dem Projekt von Amazon MGM und Mattel Films gesichert.

Der 41-jährige Star schließt sich einem Cast an, zu dem Nicholas Galitzine in der Rolle des He-Man und Camila Mendes als Teela, die Hauptfrau der königlichen Wache, gehören. Der ‚Bumblebee‘-Filmemacher Travis Knight führt die Regie nach einem Drehbuch von Chris Butler, wobei Details zu der Handlung des Films jedoch noch nicht enthüllt wurden. ‚Masters of the Universe‘ wurde 1982 vorgestellt und konzentrierte sich auf den Kampf zwischen dem Helden He-Man und dem bösen Skeletor. Die Zeichentrickserie ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ konnte im folgenden Jahr Premiere feiern und seitdem folgten mehrere weitere Film- und Fernsehadaptionen. Der Film soll im Juni 2026 erscheinen, während die Regisseure John Stevenson, Jon M. Chu und McG seit 2007 mit dem Projekt verbunden waren. Julie Rapaport, die Leiterin der Filmproduktion und -entwicklung bei Amazon MGM Studios, verriet in einem Statement nach Galitzines Besetzung: „Wir freuen uns sehr darüber, die beliebten ‚Masters of the Universe‘ zum Leben zu erwecken und könnten gar nicht aufgeregter sein, den immens talentierten Nicholas Galitzine als unseren He-Man bekannt zu geben.”