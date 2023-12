"All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey bricht Heiligabend erneut ihren eigenen Spotify-Rekord Zu Weihnachten gehört auch der Ohrwurm „All I Want For Christmas Is You“, der mit jedem Jahr noch beliebter wird. Auch 2023 konnte Mariah Carey wieder einen neuen Streaming-Rekord erzielen. Auf Instagram zeigte sie gleichzeitig, wer ihren Erfolgs-Hit aber so gar nicht mehr hören kann.