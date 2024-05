US-Medien berichten Alles aus mit Joshua Popper? Madonna soll wieder Single sein

Madonna geht nun wohl wieder als Single durchs Leben. (ae/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 09:20 Uhr

Nach rund einem Jahr soll die Beziehung von Madonna und dem 35 Jahre jüngeren Boxtrainer Joshua Popper schon wieder vorbei sein. Wegen ihrer Tour soll sich das Paar monatelang kaum gesehen haben.

Die Gerüchteküche in den USA brodelt: Madonna (65) und ihr Freund Joshua Popper (30) sollen getrennte Wege gehen. Berichten zufolge ist die Beziehung des Paares nach rund einem Jahr gescheitert.

Zu wenig Zeit füreinander?

Laut der US-amerikanischen "Sun" hatten die Queen of Pop und der Boxtrainer während ihrer "Celebration"-Tour, die Anfang Mai endete, zu wenig Zeit füreinander. "Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminplan so hektisch war. Die Dinge verliefen einfach im Sande", zitiert die Zeitung einen Insider. Das Paar habe sich aber nicht im Schlechten getrennt: "Es gibt wirklich keine Feindschaft – sie mögen sich immer noch. Im Moment fühlt sich ihre Beziehung nicht realisierbar an und die Dinge haben sich abgekühlt, aber sie bleiben Freunde."

Im März 2023 waren die ersten Gerüchte über eine Beziehung aufgekommen, als "Page Six" berichtete, dass Madonne dabei gesehen worden war, wie sie Popper bei einem seiner Boxkämpfe in New York City anfeuerte. Der Popstar bestätigte ihre Romanze einige Tage später, als sie einen Schnappschuss postete, auf dem sich der ehemalige NFL-Spieler und sie sich küssen. Beide waren dabei maskiert und ganz in Schwarz gekleidet. Kennengelernt haben sollen sie sich, weil er ihrem Sohn David (18) Boxunterricht geben sollte.

Sie involvierte ihn in ihre Show

Josh Popper begleitete die Sängerin zu einigen Auftritten – und durfte sogar mit auf die Bühne. Während ihrer Show in Brooklyn im Dezember 2023 etwa strahlte er über das ganze Gesicht, als er neben der "Material Girl"-Sängerin auf der Bühne auf einem Stuhl saß, um die Bewegungen der Tänzer zu ihrem Hit "Vogue" zu bewerten.