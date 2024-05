Sechs Touren mit 100 Millionen Einnahmen Als erste Frau: Madonna gelingt musikalischer Meilenstein

Madonna war sieben Monate auf "Celebration Tour". (eyn/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 13:15 Uhr

Madonna hat vor einer Woche ihre "The Celebration Tour" beendet. Die Konzertreihe der Queen of Pop war ein riesiger finanzieller Erfolg. Damit hat sie einen neuen Maßstab gesetzt.

Madonna (65) ist die einzige Frau, die auf sechs Tourneen jeweils mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Am vergangenen Samstag (4. Mai) endete ihre "The Celebration Tour" zum 40. Jubiläum ihrer Karriere. Mit der Konzertreihe, die sie mit 80 Auftritten sieben Monate lang rund um den Globus führte, konnte die Queen of Pop laut "Billboard Boxscore" Einnahmen von 225,4 Millionen Dollar erzielen.

Mit 1,1 Millionen verkauften Tickets ist die Tour Madonnas dritt-lukrativste jemals und bereits die sechste, die die 100-Million-Dollar-Marke an Einnahmen geknackt hat. Neben der Musikerin ist nur ihren männlichen Kollegen von den Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2 und den Eagles dieser Meilenstein gelungen.

Letztes Konzert der Tour stellte ebenfalls Rekord auf

Nicht nur mit der gesamten Tour, sondern auch mit ihrem letzten Konzert hat Madonna einen neuen Maßstab gesetzt. Rund 1,6 Millionen Zuschauer kamen zu ihrem Abschlusskonzert an der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro. Für die Künstlerin war das Gratis-Konzert am Strand der größte Act ihrer Karriere.

Fast hätte "The Celebration Tour" aber gar nicht stattfinden können. Madonna hätte eigentlich bereits im vergangenen Sommer starten sollen, musste aber auf den Oktober verschieben, nachdem sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert hatte. Wegen einer "schwere bakterielle Infektion" erlitt sie ein Lungen- und Nierenversagen, wie sie laut "Mirror" bei einem Auftritt in Paris erzählte.