Origin-Story des Detektivs Amazon bestellt „Young Sherlock“-Serie von Guy Ritchie

Guy Ritchie, hier bei der Premier der Netflix-Serie "The Gentlemen" abgelichtet, widmet sich erneut der Figur Sherlock Holmes. (lau/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 18:16 Uhr

Für Amazons Streamingdienst Prime Video wird Kultregisseur Guy Ritchie eine Serie über den jungen Sherlock Holmes drehen. "After Passion"-Star Hero Fiennes Tiffin spielt in "Young Sherlock" die Hauptrolle.

Schon mit seinen zwei "Sherlock Holmes"-Kinofilmen mit Robert Downey Jr. (59) in der Rolle des ikonischen Detektivs sorgte der britische Filmemacher Guy Ritchie (55) um das Jahr 2010 herum für Furore. Gab er doch Holmes und seinem Partner Dr. Watson (Jude Law, 51) ein zeitgemäßes Update, und schraubte besonders den Action-Anteil in die Höhe. Nun gibt Prime Video per Pressemitteilung bekannt, dass Ritchie auch eine Serie über den jungen Sherlock Holmes für Amazons Streamingdienst inszenieren wird.

Hero Fiennes Tiffin spielt Hauptrolle in "Young Sherlock"

Die Show mit dem Titel "Young Sherlock" wird beschrieben als "eine respektlose, actiongeladene Origin-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyles geliebtem Detektiv". Die "explosive Neuinterpretation" handelt vom 19-jährigen Sherlock Holmes, der an seiner Universität in Oxford in einen Mordfall verwickelt wird. Zu diesem Zeitpunkt sei die Kultfigur noch "roh, ungefiltert und ungeformt" und stürzt sich "ohne jegliche Disziplin" in seinen ersten Fall überhaupt. Holmes soll es hier mit einer "weltumspannenden Verschwörung" zu tun bekommen, "die sein Leben für immer verändern wird".

Die Hauptrolle des jungen Sherlock Holmes in Amazons geplanter Serie übernimmt Hero Fiennes Tiffin (26), der durch Teenie-Filme wie "After Passion", den 2019 erschienenen Auftakt zur sogenannten "After"-Reihe, bekannt geworden ist. Als Showrunner und Chefautor fungiert Matthew Parkhill ("Deep State").

"'In Young Sherlock' werden wir eine aufregende neue Version des Detektivs sehen, den jeder zu kennen glaubt, und zwar auf eine Art und Weise, die man sich zuvor nicht vorstellen konnte", erklärte Regisseur Ritchie vorab. "Wir werden diesen rätselhaften Charakter aufbrechen, herausfinden, wie er tickt, und erfahren, wie er zu dem Genie wird, das wir alle lieben."