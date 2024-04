Christliche Sängerin „American Idol“-Star Mandisa gestorben

Mandisa Lynn Hundley ist im Alter von 47 Jahren gestorben. (mia/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 16:45 Uhr

Mandisa Lynn Hundley, bekannt als Mandisa aus der fünften Staffel von "American Idol", ist unerwartet gestorben. Erfolgreich war sie besonders in der christlichen Musikszene.

Sängerin Mandisa Lynn Hundley ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Mandisa, so auch ihr Künstlername, war als Teilnehmerin der fünften Staffel von "American Idol" bekannt geworden und machte mit christlicher Musik Karriere.

Video News

Die Nachricht über den plötzlichen Tod der Musikerin verbreitete der christliche Radiosender K-Love. Demnach war Hundley am 18. April in ihrem Zuhause in Nashville leblos aufgefunden worden. David Pierce, Chef des Radios, teilte in einem Statement mit: "Ihre Freundlichkeit war episch, ihr Lächeln elektrisierend, ihre Stimme gewaltig, aber das war kein Vergleich zu der Größe ihres Herzens."

"Mandisa kämpfte"

Die Todesursache ist nicht bekannt. In einem Interview im Frühstücksfernsehen im Jahr 2017 sprach Mandisa laut "ABC News" über ihren Kampf gegen Depressionen. Auch von Hundleys psychischen Problemen berichtet Pierce in seinem Statement: "Mandisa kämpfte, und sie zeigte sich verletzlich genug, um dies mit uns zu teilen, was uns half, über unsere eigenen Kämpfe zu sprechen."

Mandisa wurde der Öffentlichkeit bekannt, nachdem sie es 2006 in die Top Ten der Castingshow "American Idol" geschafft hatte. 2007 veröffentlichte die Kalifornierin ihr Debütalbum "True Beauty". Für ihr 2013 erschienenes Album "Overcomer" erhielt sie einen Grammy-Award in der Kategorie "Best Contemporary Christian Music Album".

Hilfe bei Depressionen bietet unter anderem die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.