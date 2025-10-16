Stars Amira Aly spricht über Gagen in TV-Formaten

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 14:00 Uhr

Amira Aly spricht aus dem Gagen-Nähkästchen für bestimmte TV-Shows.

Im Podcast ‚Iced Macho Latte‘- unterhält sich die Moderatorin (33) mit Paula Lambert (51) über die Welt der Unterhaltungsshows – von ‚Promi Big Brother‘ bis ‚Let’s Dance‘.

Besonders im Fokus steht dieses Mal Désirée Nick (69), deren scharfe Kommentare in der aktuellen Staffel für Gesprächsstoff sorgen. Während Lambert Nicks Art als ziemlich harsch empfindet, zeigt sich Aly eher fasziniert davon, wie gekonnt die Entertainerin mit Provokation spielt und damit immer wieder das Publikum erreicht.

Das Gespräch nimmt eine spannende Wendung, als es um das Thema Gagen geht. Aly gewährt seltene Einblicke in die Honorare, die Prominente für TV-Auftritte bekommen. Sie erzählt, dass damals bei ‚Let’s Dance‘ Gerüchte kursierten, sie habe eine enorme Summe kassiert, nämlich 160.000 Euro – das stimme allerdings nicht. Trotzdem bestätigt sie, dass große Produktionen durchaus bereit seien, für bekannte Namen tief in die Tasche zu greifen.

Auch bei ‚Promi Big Brother‘ vermutet Aly, dass Désirée Nick für ihre zweite Teilnahme eine stattliche Bezahlung erhält – vermutlich im sechsstelligen Bereich. Die Höhe der Gagen, so erklärt sie, richte sich meist danach, wie viel mediale Aufmerksamkeit ein Promi mitbringt. Lambert zeigt sich überrascht über die Summen, die im Showgeschäft offenbar üblich sind.