Stars Amira Pocher: Ist sie frisch verknallt?

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2024, 16:00 Uhr

Hat sich Amira Pocher etwa schon verliebt?

Das mutmaßen jetzt die Fans, nachdem die Ex von Oliver Pocher mit taff-Moderator Christian Düren gemeinsam im Urlaub war. Was zuerst nur wie Freundschaft aussah, soll offenbar doch mehr sein – zumindest, wenn man den Berichten von Nahestehenden der beiden glauben kann.

Wie die ‚Bild‘-Zeitung jetzt berichtet, sollen Freunde des angeblichen Paares bestätigt haben, dass die beiden sich nicht nur hervorragend verstehen, sondern auch richtig verliebt ineinander sind. Der gemeinsame Urlaub in Südafrika, von dem Amira gerade erst zurückgekommen ist, hat wohl dazu beigetragen. Auf Instagram hatte Amira zuvor geschrieben, dass es ihr „fantastisch“ ginge und sie schon lange nicht mehr so happy gewesen sei: „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe.“

Autsch! Oliver Pocher wird das gar nicht freuen. Der Komiker trauert seiner Ex noch immer nach und schrieb sogar ein Bühnenprogramm über seinen Herzschmerz, „Der Liebeskasper“, mit dem er demnächst auf Tour gehen wird. In seinem Podcast „Die Pochers – frisch recycelt“, den er jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden macht, verriet er, dass Amira ihm noch nicht einmal von Anfang an von der neuen Beziehung erzählt habe. Auf Sandys Nachfrage, ob sie ihm bescheid gesagt habe, antwortete er: „Ja, später dann.“