"Lass dich im Himmel feiern" An seinem Geburtstag: Dagmar Wöhrl gedenkt ihres verstorbenen Sohnes

Dagmar Wöhrl hat bei Instagram an ihren Sohn erinnert. (jom/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 08:22 Uhr

Unternehmerin und TV-Löwin Dagmar Wöhrl hat bei Instagram an ihren verstorbenen Sohn erinnert. "Auch wenn ich stark sein will und diesen Tag mit Freude begehen will, legt sich diese schwere Trauer über mich", schrieb sie anlässlich seines Geburtstags in ihrem bewegenden Post.

Dagmar Wöhrl (70) hat am vergangenen Montag bei Instagram an ihren verstorbenen Sohn erinnert. Am 1. Juli 2001 starb der damals zwölfjährige Emanuel bei einem tragischen Unfall, er stürzte vom Dach eines Hauses. "Heute, vor 37 Jahren, hast du unser Glück, unsere Familie vervollständigt und mich unendlich stolz gemacht", erzählt die Unternehmerin und Investorin in der "Höhle der Löwen" in ihrem Posting am Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes. Zu einem Kinderbild von Emanuel schreibt sie weiter: "Heute schaue ich die Bilder von dir an und schwelge in Erinnerungen. Und auch wenn ich stark sein will und diesen Tag mit Freude begehen will, legt sich diese schwere Trauer über mich."

"Happy Birthday, Manu"

Wöhrl habe viele Fragen, die sie sich "bis zu meinem letzten Atemzug" stellen werde und dann hoffe, ihren Sohn wiederzusehen. "Ich wüsste so gern, wie du heute aussehen würdest. Hättest du schon eine Familie gegründet? Wärst du ins Ausland gegangen? Welchen beruflichen Weg hättest du eingeschlagen?" Die Erinnerungen an ihren Sohn, "dein Lachen und deine quirlige Art", seien "ein leuchtender Stern, der mich in dunklen Momenten zum Strahlen bringt", schreibt die 70-Jährige. "Du hast deinen Platz in meinem Herzen, der niemals von jemand anderem eingenommen werden kann." Ihren Beitrag beendet sie mit: "Happy Birthday, Manu! Lass dich im Himmel feiern. Love, Mama."

Emanuel stammt aus der Ehe (seit 1984) von Dagmar Wöhrl mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (76). Das Paar bekam zwei Söhne. Marcus kam 1985 zur Welt, Emanuel 1988.

Dagmar Wöhrl ist seit 2017 Investorin in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". In dem Start-up-Format suchen Gründerinnen und Gründer einen Investor oder eine Investorin für ihre Ideen. Die 16. Staffel, die gleichzeitig das zehnte Jubiläum des Formats markiert, wird ab 2. September zu sehen sein.