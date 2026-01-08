Stars Ana Ivanović setzt nach Trennung deutliches Zeichen auf Instagram

Bastian Schweinsteiger_Ana Ivanovic - 17.11.2016 Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 14:00 Uhr

Sechs Monate nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger zeigt Ana Ivanović nun auch online ein klares Statement.

Auf Instagram folgt sie ihrem Noch-Ehemann nicht mehr. Ein Blick auf ihren Account bestätigt, dass Schweinsteigers Name verschwunden ist. Auffällig: Er selbst folgt ihr weiterhin.

Das Paar hatte nach neun Jahren Ehe im Sommer 2025 seine Trennung bekanntgegeben. Die Scheidung wurde im November desselben Jahres beim Amtsgericht München eingereicht. Als offiziellen Grund nannten Ivanovićs Anwälte „unüberbrückbare Differenzen“. Gemeinsam haben die beiden drei Söhne.

Zum Jahreswechsel teilte Ana Ivanović zudem persönliche Worte mit ihren Followern. In einem emotionalen Instagram-Post blickte sie auf das vergangene Jahr zurück und beschrieb 2025 als „härtesten“ und zugleich „schönsten Lehrer“. „Danke für die Lektionen, die Herausforderungen und dafür, dass du mir gezeigt hast, wo ich noch wachsen musste“, schrieb sie. Gleichzeitig betonte sie, dass sie das neue Jahr „mit Frieden im Herzen“ beginnt.