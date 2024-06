Neuzugang für die Trödelshow Anaisio Guedes: Das ist der neue Händler bei „Bares für Rares“

Anaisio Guedes ist der Neue bei "Bares für Rares". (smi/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 14:08 Uhr

Neuer Händler bei "Bares für Rares": Anaisio Guedes stößt zur beliebten Trödelshow im ZDF. Der Hamburger Galerist wuchs im brasilianischen Urwald auf und brachte sich erst spät selbst das Lesen und Schreiben bei.

Neues Gesicht bei "Bares für Rares". Am Montag feierte Anaisio Guedes (48) sein Debüt als Händler in der erfolgreichen Trödelshow des ZDF. Der 48-Jährige wird ab sofort regelmäßig in der Händlerrunde zu sehen sein, wie der Kölner Sender der Nachrichtenagentur spot on news auf Anfrage bestätigt hat.

Hinter dem Galeristen aus Hamburg liegt ein langer, steiniger Weg. In seiner Autobiografie "No Risk No chance" beschreibt Guedes seine abenteuerliche Lebensgeschichte, die wie ein Film à la "Slumdog Millionär" klingt.

Anaisio Guedes wurde 1975 im brasilianischen Bundesstaat Ceará geboren. Er wuchs im Dschungel direkt am Amazonas auf. Mit fünf Jahren angelte er Fische neben riesigen Anakondas, mit zehn musste er vor den Mördern seines Onkels fliehen. Eine Schule besuchte Guedes nur wenige Monate. Das Lesen und Schreiben brachte er sich später selbst bei.

Mit zwölf Jahren selbstständig

Im Alter von zwölf Jahren machte sich Anaisio Guedes laut eigener Aussage selbstständig als Händler. In São Paulo verkaufte er nicht Kunst, sondern erfolgreich Schokolade. Wie er einmal der "Hamburger Morgenpost" erzählte, ernährte er damit seine Familie. Als er seinen Vater bei einer schief gegangenen Unternehmung finanziell unterstützte, ging er pleite.

Mit 17 Jahren spielte Guedes in einem Werbespot mit der brasilianischen Rennfahrerlegende Ayrton Senna (1960-1994) mit. Zwei Jahre später, an Weihnachten 1994, flog der "mutige Optimist" (Untertitel seiner Biografie) nach Brüssel – obwohl er kaum lesen und schreiben konnte. In der belgischen Hauptstadt arbeitete er als Barmann. Dort verliebte er sich in eine Hamburgerin und folgte ihr in ihre Heimat – ohne Sprachkenntnisse. Später lernte er schnell Deutsch, das er heute akzentfrei spricht.

In Deutschland absolvierte Anaisio Guedes eine kaufmännische Ausbildung. An der Abendschule holte er das Abitur nach, studierte Betriebswirtschaft. "15 Jahre lang habe ich alles wie ein Wahnsinniger an Bildung nachgeholt," sagte er einmal der Zeitung "Welt".

2016 eröffnete der Familienvater die "Arte Gallery – Das Kunstkaufhaus" am Hamburger Flughafen. Es handelt sich um die einzige Galerie auf dem Gelände eines Flughafens in Deutschland.

So lief Anaisio Guedes Debüt bei "Bares für Rares"

Sein Debüt bei "Bares für Rares" lief für Anaisio Guedes zufriedenstellend. Der Wahlhamburger ergatterte gleich einen gläsernen Wandteller von Günther Uecker (94). Der vor allem für seine Nagelbilder bekannte Maler ist sein Lieblingskünstler. Ein Werk von ihm steht schon in seiner Galerie.

350 Euro legte der Neuhändler für den Teller hin. "Das muss ich haben", sagte er zum Abschluss seiner Auftaktsendung. Schließlich handelte es sich nicht nur um ein Objekt seines Lieblingskünstlers, sondern kommt auch noch aus seinem Geburtsjahr 1975.