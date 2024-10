Bares für Rares, Aus dem Leben, ... TV-Tipps am Mittwoch

Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke von Guido Maria Kretschmer. In "Aus dem Leben" (Das Erste) muss sich eine Lehrerin nach einem Schlaganfall neu orientieren. Beim "großen Backen" (Sat.1) ist der perfekte Flammkuchen gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

In dieser Folge empfängt Horst Lichter Besitzer von Antiquitäten und Kuriositäten im historischen Kloster Eberbach, einer ehemaligen Zisterzienser-Abtei im Rheingau. Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer möchte eine Rarität veräußern, die seit 25 Jahren in seinem Besitz ist: ein antikes Dokument, das scheinbar von Napoleon Bonaparte unterschrieben wurde. Was wird das Expertenteam dazu sagen?

20:15 Uhr, Das Erste, Aus dem Leben, Drama

Die Grundschullehrerin Sabine Schuster (Ann-Kathrin Kramer) erleidet während einer Probe mit ihren Schülern unerwartet einen Schlaganfall. Im Krankenhaus wird sie auf der Stroke Unit behandelt und überlebt, doch der Weg zurück in den Alltag ist hart und ungewiss. Auch für ihren Ehemann Stefan (Harald Krassnitzer), der als Forstwirt arbeitet, ist alles anders. Während Sabine in der Reha grundlegende Dinge wie das Sprechen und Laufen mühsam neu lernen muss, beginnt Stefan, ihr Zuhause in Ilmenau so umzubauen, dass es ihren neuen Bedürfnissen entspricht. Doch Sabine ist so frustriert über ihren Zustand, dass sie sich anfangs gegen alles wehrt, was ihrer Genesung helfen könnte.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Die verbleibenden Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Finale und werden im Halbfinale noch einmal richtig herausgefordert. Sie sollen Flammkuchen backen, bei dem der traditionell dünn ausgerollte Teig mit einem kreativen Belag nach Wahl versehen wird. In der Technischen Prüfung wird es dann knifflig: Die Hobbybäcker müssen "Knusprige Lotusblüten" zubereiten. Wer schafft es ins große Finale?

20:15 Uhr, ProSieben, Was Männer wollen, Komödie

Die ehrgeizige Sportmanagerin Ali Davis (Taraji P. Henson) wird einmal mehr von ihrem Chef zugunsten eines männlichen Kollegen übergangen und stürzt in eine Krise. Nach einem Besuch bei einer Wahrsagerin und einem Schlag auf den Kopf wendet sich das Blatt jedoch: Ali kann plötzlich die Gedanken von Männern lesen. Entschlossen, ihren Chef von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, nutzt sie ihre neue Gabe, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gottes Werk und Satans Kohle, Krimi

Schwester Christa (Inka Friedrich), die für die Finanzen ihres Klosters verantwortlich ist, hat an der Börse investiert und dabei 1,5 Millionen Euro Gewinn gemacht. Als die Äbtissin von diesem unerwarteten Geldsegen erfährt, verlangt sie, dass die Summe sofort zurückgegeben wird. Doch das Geld ist verschwunden. Christa und ihre Mitschwester Helena (Maren Kroymann) aus dem Münsteraner Kloster suchen deshalb die Hilfe des Privatdetektivs Wilsberg (Leonard Lansink).