Stars Anastacia macht überraschendes Geständnis über ihr Markenzeichen

11 - Anastacia - London Palladium 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 14:00 Uhr

Die Popsängerin ist für ihre getönte Brille bekannt - doch eigentlich bräuchte sie diese gar nicht mehr.

Anastacia befürchtet, dass ihre Entscheidung für eine Laser-Augenoperation ein „großer Fehler“ war.

Die Popsängerin ist seit Jahrzehnten für ihre markante Brille bekannt. Obwohl sie diese nach einem korrigierenden Eingriff im Jahr 2005 eigentlich nicht mehr benötigt, trägt sie ihre Brille weiterhin – weil sie überzeugt ist, dass ihr Gesicht ohne diese nicht richtig aussieht. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Times‘ gestand die 57-Jährige: „Obwohl ich fast mein ganzes Leben lang eine Brille getragen habe, habe ich mich 2005 für eine Laserbehandlung entschieden. Ich wollte wissen, wie es ist, aufzuwachen und zu sehen. Großer Fehler.“

Heute wisse die Musikerin, dass ihr Gesicht „für eine Brille gemacht“ sei. „Schaut euch meine Nase an! Ich trage wieder Brille, obwohl ich sie nicht brauche“, offenbarte sie. In dem Interview sprach die ‚I’m Outta Love‘-Interpretin auch über ihr Leben in Denver im US-Bundesstaat Colorado, wo sie mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Bruder lebt. Anastacia beschrieb sich selbst als „Putzfanatikerin“ und sagte, sie sei regelrecht besessen davon, Staub zu wischen und ihren Dampfwischer zu benutzen.

Zudem berichtete sie von Schlafproblemen. Um einzuschlafen, schaue sie nachts oft „Trash-Serien“, auch wenn das kaum helfe. „Nach großen Shows, wenn so viel Adrenalin im Körper ist, ist es okay, erst sehr spät einzuschlafen. Aber ich habe jeden Tag echte Probleme mit dem Einschlafen. Ich bete, dass die Trash-Serie, die ich gerade streame, mich müde macht. Tut sie nie“, räumte sie ein. Dennoch versuche die Sängerin, das Positive zu sehen: „Wenn ich morgens noch wach bin, sehe ich eben einen weiteren Sonnenaufgang.“

Anastacia hatte zuvor dazu aufgerufen, auch in schwierigen Zeiten das Gute nicht aus den Augen zu verlieren. Bei der Chartstürmerin wurde 2003 und 2013 Brustkrebs diagnostiziert. Zudem lebt sie seit ihrer Jugend mit Morbus Crohn. Im Interview mit dem ‚OK!‘-Magazin sagte sie, sie wolle anderen Menschen helfen, die mit Krankheiten kämpfen: „Ich möchte, dass Menschen verstehen, dass man, selbst wenn man Krebs oder Morbus Crohn hat, nicht ständig daran denken sollte, weil man sonst nicht im Moment lebt.“