Stars Matthew Broderick über die Hollywood-Ambitionen seiner Kinder

Bang Showbiz | 09.04.2025, 09:00 Uhr

Matthew Brodericks Tochter ist „abgestoßen“ von der Vorstellung, wie ihr berühmter Vater aufzutreten.

Der 63-Jährige sagte, dass sein Sohn James Wilkie (22) eine Schauspielkarriere anstrebe, während seine Zwillingstöchter Tabitha Hodge und Marion Loretta Elwell (13) wenig Interesse zeigten, dem Hollywood-Weg ihrer Eltern zu folgen. Mit Bezug auf eines seiner Mädchen sagte er zu ‚People‘: „Wenn du fragst: ‚Was ist mit dir?‘ Sie sagt ‚Nein, auf keinen Fall‘. Sie ist abgestoßen von der Idee, aufzutreten.“

Matthews Sohn James hingegen ist fest entschlossen, sich in der Schauspielerei zu versuchen. Der Schauspieler fügte hinzu: „Ich glaube, er wird es versuchen, ja. Er ist sehr klug. Er hat auch eine wirklich gute Ausbildung, es gibt also viele Dinge, die er tun kann, aber ich glaube, im Moment mag er die Schauspielerei.“ Matthew unterstützt James‘ Ambitionen, machte aber auch klar, dass er und seine Frau, die Schauspielerin Sarah Jessica Parker (58), nur dann helfen, wenn es nötig ist. „Ich gebe Ratschläge, wenn ich gefragt werde, aber meine Frau ist bei ihm, wenn er zum Vorsprechen geht. Heutzutage nimmt er sich selbst auf, und sie liest mit ihm und sagt ihm: ‚Das ist nicht gut'“, so der Darsteller und fügte hinzu: „Wir unterstützen ihn auf jeden Fall, aber nur, wenn er es will.“

James hatte sein Debüt auf dem Bildschirm Anfang des Jahres in der CBS-Serie ‚Elsbeth‘, in der Matthew an der Seite seines Sohnes arbeitete.