Kolleginnen ganz vertraut Andie MacDowell und Helen Mirren: Glamour-Auftritt in Cannes

Sie stehen zu ihrem Alter: Andie MacDowell und Helen Mirren zeigen auf dem roten Teppich graue Haare im Doppelpack. (ae/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 10:28 Uhr

Vertraut haben sich Andie MacDowell und Helen Mirren am Freitagabend in Cannes gezeigt. Beide Schauspielerinnen stehen seit Jahren zu ihrer natürlichen Haarfarbe und bewiesen an der Croisette einmal mehr, wie gut der Look zu edlen Roben passt.

Am Freitagabend haben die britische Schauspielerin Helen Mirren (78) und ihre US-amerikanische Kollegin Andie MacDowell (66) bei der Premiere von "La Plus Précieuse des marchandises" während der Filmfestspiele in Cannes alle Blicke auf sich gezogen. Auf dem roten Teppich posierten die beiden Filmstars gut gelaunt zusammen, umarmten sich und legten in ihren Abendroben einen aufsehenerregenden Auftritt hin.

Sie setzen auf Lila und Gold

Helen Mirren sorgte am vorletzten Tag des Festivals in einem leuchtend lilafarbenen Kleid für den Hingucker. Ihr Dress war tailliert, schulterfrei und verfügte über eine lange Schleppe. Dazu kombinierte sie eine schillernde Halskette aus Diamanten und Silber und passende Ohrringe.

Andie MacDowell trug ein bodenlanges, mit goldenen Pailletten besetztes Kleid, das sie mit einem Bolero mit ausgestellten Ärmeln kombinierte. Die langen Stoffbahnen ihres Boleros reichten bis zum Boden. Beide Frauen setzen seit Jahren auf ihre Naturhaarfarbe und posierten auch in Südfrankreich wieder selbstbewusst mit ihren langen grauen Haaren.

"La Plus Précieuse des marchandises" ist ein französisches Zeichentrickdrama, das nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Grumberg aus dem Jahr 2019 adaptiert wurde. In die deutschen Kinos soll es ab dem 6. Februar 2025 kommen.