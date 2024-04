Stars Andrea Bocelli: Liebe auf den ersten Blick

Veronica Berti and Andrea Bocelli - 2024 Vanity Fair Oscar Party - GETTY - MAR 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2024, 18:42 Uhr

Veronica Berti Bocelli verliebte sich bereits nach wenigen Minuten in ihren späteren Ehemann.

Für Andrea Bocellis Frau Veronica Berti war es Liebe auf den ersten Blick.

Die 40-Jährige traf den ‚Time to Say Goodbye‘-Interpreten erstmals im Jahr 2001 bei einer Party. Bereits nach einem kurzen Gespräch war Veronica klar, dass der legendäre Sänger der richtige Mann für sie ist. Nur kurze Zeit nach ihrem Kennenlernen bezog das Paar eine gemeinsame Wohnung. Über ihr erstes Treffen verriet Veronica in Anspielung auf Andreas Blindheit: „Jemand muss ihm gesagt haben, dass ich ein hübsches Mädchen bin, denn er kam herüber und stellte sich vor. Ich sagte ihm ‚Maestro, es ist eine Ehre Sie kennenzulernen.‘“

Dass der Opernstar sich beim Flirten nicht besonders anstrengen musste, gibt seine Gattin derweil unumwunden zu. Im Interview mit der italienischen Ausgabe der ‚Vanity Fair‘ erklärte Veronica auf die Frage, wie lange Andrea um sie werben musste, bevor es ernst wurde: „Zweieinhalb Minuten. Kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, zogen wir zusammen. Ich folge meinen Instinkten und ich mache schnelle Entscheidungen. Das sind nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber so läuft es bei mir. Glücklicherweise lag ich in diesem Fall richtig.“ Der 65-Jährige und seine Partnerin gaben sich 2014 in einer idyllischen italienischen Küstenstadt das Jawort. Gemeinsam haben die Bocellis eine zwölfjährige Tochter.