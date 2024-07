Stars Johnny Depp: Bromance mit Will Smith

Johnny Depp - Andrea Bocelli 30th - The Celebration Concert - Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 10:00 Uhr

Schon seit vielen Jahren sollen die beiden Schauspieler eng befreundet sein.

Johnny Depp und Will Smith sind offenbar dicke Freunde.

Die beiden Hollywood-Stars sollen seit langem „Fans voneinander“ sein und gemeinsame Interessen teilen. Vor allem ihre Leidenschaft für Musik und Konzerte verbinde sie.

Ein Insider verrät gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass die Freundschaft der Schauspieler „Jahre“ zurückreicht, nachdem sie bei einem Konzert zu Ehren von Andrea Bocelli gesehen wurden und gemeinsam einen Yachtausflug in Italien gemacht hatten. „[Johnny und Will] kennen sich seit Jahren [und sind] Fans des jeweils anderen. Sie sehen sich von Zeit zu Zeit – beide reisen viel und Depp verbringt die meiste Zeit in Großbritannien. Die beiden Männer sind zur gleichen Zeit in Südfrankreich, wie fast ganz Europa im Moment.“

Der ‚Fluch der Karibik‘-Star und der ‚Men in Black‘-Darsteller genossen kürzlich eine Auszeit während ihrer Europareise und besuchten einen gemeinsamen Freund: Der ägyptische Sänger Ahmed Saad lud sie auf seine Yacht ein. Ein Foto, das am Dienstag (12. Juli) auf Instagram hochgeladen wurde, zeigt den Musiker lächelnd zwischen den beiden Stars. Er betitelte das Bild mit: „Tolles Gefühl, mit Freunden zusammen zu sein Danke meine Freunde für den schönen Besuch.“ Dazu verlinkte er Depp und Smith.