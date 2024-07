Gäste bei Andrea Bocellis Konzertevent Will Smith und Johnny Depp schippern gemeinsam auf einer Jacht

Johnny Depp und Will Smith sind gemeinsam in Italien. (paf/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 11:57 Uhr

Will Smith und Johnny Depp lassen es sich gerade in Italien gut gehen und schippern gemeinsam auf einer Jacht. Die Mega-Stars sind zum 30-jährigen Bühnenjubiläum von Andrea Bocelli angereist.

Johnny Depp (61) und Will Smith (55) sind gemeinsam auf einer Jacht unterwegs. Ein Instagram-Post des ägyptischen Sängers Ahmed Saad (42) zeigt die beiden Mega-Stars auf einem Boot vor der italienischen Küste. Smith und Depp sind zu einem Event des italienischen Sängers Andrea Bocelli (65) nach Italien gereist. Beide werden bei seiner Veranstaltung auftreten.

Zusammenkommen von Freunden

Auf den Fotos lächeln Smith und Saad gut gelaunt in die Kamera, während sich Depp hinter einer getönten Sonnenbrille versteckt. Der "Fluch der Karibik"-Star trägt passend zu seiner legendären Rolle in der Filmreihe ein teils löchriges Shirt. Mit seiner langen Jeans ist er weniger sommerlich angezogen als seine Begleiter, die Shorts zu kurzärmeligen Shirts tragen.

Saad bedankt sich in einem kurzen Text für die gemeinsame Zeit. "Tolles Gefühl, sich mit Freunden zu treffen. Danke meine Freunde für den schönen Besuch", schreibt er. Mit an Bord ist zudem der deutsche DJ Rampa, wie ein weiteres Foto des Beitrags zeigt.

Dreitägige Konzertveranstaltung

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums in der Musikbranche feiert Bocelli ein dreitägiges Event mit dem Namen "Andrea Bocelli 30: The Celebration". Am 15., 17. und 19. Juli finden im Teatro del Silenzio in Bocellis Heimatstadt Lajatico in der Toskana Konzerte statt. Die Veranstaltung soll als Konzertfilm im Herbst in den Kinos weltweit anlaufen, wie das Kino-Unternehmen Fathom mitteilte.

Bocelli kündigte Gaststar Depp bereits am 3. Juli auf Instagram an. Der Star-Tenor bezeichnet den Schauspieler darin als einen "Rockstar, der überall geliebt und bejubelt wird". Depp gründete 2012 mit Alice Cooper (76) und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (73) die Band Hollywood Vampires, in der er sowohl singt als auch Gitarre spielt.

Am 14. Juli verkündete Bocelli per Instagram, dass Smith ebenfalls ein Teil der Veranstaltung sein werde. Er sei stolz darauf, den "Künstler, gefeierten Schauspieler, Produzenten und Musiker" als Gast begrüßen zu dürfen. Neben ihm und Depp stehen unter anderem auch Ed Sheeran (33), Brian May (76) und weitere Stars auf der Bühne.