Sie erinnern an Jeff Beck Rührende Performance von Johnny Depp und Andrea Bocelli in Italien

Johnny Depp (li.) und Andrea Bocelli standen in der Toskana gemeinsam auf der Bühne. (jom/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 12:10 Uhr

Andrea Bocelli hat bei einem Konzert zu seinem 30. Bühnenjubiläum Johnny Depp auf der Bühne begrüßt. Gemeinsam erinnerten sie mit einem Song an den verstorbenen Musiker Jeff Beck.

Star-Tenor Andrea Bocelli (65) feiert derzeit sein 30. Bühnenjubiläum mit dem dreitägigen Event "Andrea Bocelli 30: The Celebration". Am 15. und 17. Juli fanden im Teatro del Silenzio in Bocellis Heimatstadt Lajatico in der Toskana bereits Konzerte statt, am 19. Juli soll ein weiteres folgen. Bocelli konnte bereits einige Gaststars auf der Bühne begrüßen, darunter "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp (61).

Hommage an einen engen Freund

Der Schauspieler und Musiker, der in seiner Band Hollywood Vampires Gitarre spielt, begleitete Bocelli auf dem Instrument. Die beiden performten laut "TMZ" das Lied "En Aranjuez Con Tu Amor", das Depp mit seinem Kumpel Jeff Beck (1944-2023) 2020 zusammen gespielt haben soll, als sie Bocelli besuchten. Das Trio soll den Song auch gemeinsam aufgenommen haben. "Wir haben einen Weg gefunden, dass er hier sein kann", soll Depp auf der Bühne über den achtmaligen Grammy-Gewinner, der am 10. Januar 2023 gestorben ist, gesagt haben.

Im Juli 2022 veröffentlichten Johnny Depp und Jeff Beck ihr gemeinsames Album mit dem Titel "18" sowie ein offizielles Musikvideo zur Single "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr". Das Duo hatte zudem einige gemeinsame Auftritte, darunter auch in mehreren deutschen Städten. Depp hatte Beck nach seinem Tod mit zwei Tributkonzerten in London gewürdigt. Gemeinsam mit Rockgrößen wie Eric Clapton (79) oder Rod Stewart (79) trat der Schauspieler und Gitarrist in der Londoner Royal Albert Hall auf.

Bocelli hatte Depps Auftritt bei seiner Jubiläumsreihe bereits Anfang Juli angekündigt. Er beschrieb ihn nicht nur als charmanten Schauspieler mit ikonischen Rollen, sondern auch als einen "echten Rockstar, der überall geliebt und beklatscht wird". Weiter erklärte Bocelli, dass er sich gerne daran zurückerinnere, "wie ich mit Johnny Depp gespielt und gesungen habe, als er mein Haus in der Toskana besuchte. Wir freuen uns, dass dieses unerwartete Duo noch einmal auftreten wird – und dieses Mal öffentlich, was seine Fans begeistern wird."