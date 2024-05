Film Andrew Garfield: Er macht ‚After the Hunt‘ mit Julia Roberts

Andrew Garfield speaks onstage during the 29th Annual Screen Actors Guild Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 14:00 Uhr

Andrew Garfield wurde für ‚After the Hunt‘ gecastet.

Der 40-jährige Star wird an der Seite von Julia Roberts in dem Film zu sehen sein, bei dem Luca Guadagnino Regie führt und der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Der Film ist ein intensiver Thriller über eine College-Professorin, die sich in einer persönlichen und beruflichen Zwickmühle befindet, als eine Starschülerin eine Anschuldigung gegen einen ihrer Kollegen erhebt, die ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit zu enthüllen droht. Guadagnino führt Regie nach einem Drehbuch von Nora Garrett. Er produziert den Streifen außerdem für seine Frenesy Company, in Zusammenarbeit mit Brian Grazer und Allan Mandelbaum von Imagine Entertainment. Die Produktion des Films soll diesen Sommer beginnen.

Andrew hat zuvor in drei Filmen die Rolle des Peter Parker alias Spider-Man gespielt und erklärt, dass die Studiochefs die richtige Entscheidung getroffen haben, indem sie seine Rückkehr im Film ‚Spider-Man: No Way Home‘ aus dem Jahr 2021 geheim hielten. Er sagte dem ‚Happy Sad Confused‘-Podcast: „Es gab keine große Diskussion darüber. Ich schrieb Amy (Pascal, Spider-Man-Produzentin) eine SMS und fragte: ‚Hast du das gesehen?‘ Sie sagte immer: ‚Oh mein Gott! Was?‘ Ich dachte mir: ‚Also, die Katze ist aus dem Sack, oder?‘ Aber dann. Letztendlich haben wir einfach gelogen, und wir machten irgendwie weiter. Ich denke, es war das Richtige.“

Das ‚Tick, Tick… Boom!‘-Star bestritt wiederholt, dass er in dem Film zu sehen sein würde, und gab zu, dass „Selbsterhaltung“ bedeutete, dass er die Lüge über seine Rolle aufrechterhielt. Andrew erklärte: „Selbst als alle sagten, ‚Wir sind uns ziemlich sicher, dass das passieren wird.‘ Wenn es um den Moment geht, in dem man herausfinden will, ob es passieren wird oder nicht, kommt plötzlich eine seltsame Selbsterhaltungssache ins Spiel. Man fängt an, mit der Idee zu leben, dass es nicht passieren wird.“