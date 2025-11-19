Stars Andrew Garfield hält sein Liebesleben privat

Andrew Garfield - November 2024 - Avalon - Marrakech Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 09:00 Uhr

Andrew Garfield ist entschlossen, sein Liebesleben privat zu halten.

Der 42-jährige Schauspieler – der zuletzt romantisch mit Schauspielerin Monica Barbaro in Verbindung gebracht wurde – bemüht sich bewusst, seine Beziehungen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

„Es fühlt sich an wie eine Verletzung meiner inneren Welt, meiner privaten Welt“, erklärte Andrew jetzt im Gespräch mit dem Magazin ‚Vanity Fair‘. „Ich dachte, vielleicht würde das irgendwann weicher werden, aber ich bin sehr überrascht zu sagen, dass das nicht der Fall ist.“

Andrew ist an der Seite von Monica im kommenden biografischen Comedy-Drama ‚Artificial‘ unter der Regie und Koproduktion von Luca Guadagnino zu sehen. Der Schauspieler verkörpert Sam Altman, den Chief Executive Officer von OpenAI, in dem neuen Film – und Andrew genoss den Dreh sehr, nachdem er zuvor im Facebook-Drama ‚The Social Network‘ Eduardo Saverin gespielt hatte. Andrew erklärte: „Ich war sehr, sehr vorsichtig bei anderen Filmen, die sich mit derselben Welt beschäftigen. Und doch wollte ich in die Psyche eines Typen eintauchen, der gewinnt – denn ich habe schon oft den Typen gespielt, der vermutlich nicht gewinnt, weil er zu gefühlvoll ist.“

Der neue Film hat Andrew außerdem geholfen, einige seiner Ängste über die mögliche Wirkung von KI abzubauen. Er sagte: „Ob es unvermeidlich ist oder nicht, ich weiß nicht, ob wir es jemals wissen werden, denn ich glaube, sie sorgen durch diesen Propagandaschub dafür, dass es unvermeidlich ist. Ich bin sehr neugierig auf Menschen, die die Selbsttäuschung – vielleicht den Selbstglauben – haben, dass sie diejenigen sind, die die Welt führen sollten.“