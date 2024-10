Film Andrew Garfield: Heath Ledger war stolz auf „Batman“

Andrew Garfield - A24's "We Live in Time" New York Special Screening - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 10:00 Uhr

Heath Ledger war „selbstzufrieden“ über seine Arbeit am Batman-Film ‚The Dark Knight‘, so sein Schauspielkollege Andrew Garfield.

Der Star spielte den Joker in dem Superheldenfilm an der Seite von Christian Bale als Batman, starb aber im Januar 2008 an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente, bevor der Film in die Kinos kam. Er gewann posthum einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Leistung – und jetzt hat Garfield verraten, dass Ledger sehr stolz auf das Projekt war.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ verriet Garfield, dass die beiden Schauspieler sich kurz nach den Dreharbeiten zu ‚The Dark Knight‘ kennengelernt haben: „Er war so selbstzufrieden darüber. Ich fragte mich: ‚Wie ist das gelaufen?‘ Und er sagte: ‚Ja, es ist wirklich gut.‘“ Garfield und Ledger arbeiteten gemeinsam an dem Film ‚The Imaginarium of Doctor Parnassus‘ von 2009, der wegen des Tods des Schauspielers die Produktion unterbrechen musste. Seine Rolle wurde von Johnny Depp und Colin Farrell übernommen, die für ihn einsprangen. Der ‚The Social Network‘-Star fügte über Ledger hinzu: „Ich erinnere mich, dass sein Gesicht auf dem Cover des ‚Empire‘-Magazins herauskam und er sagte: ‚Oh, sie haben ein verdammtes Sch***-Foto verwendet.‘ Und ich dachte mir: ‚Willst du mich vera***, Alter, der siehst unglaublich aus.‘ Und er sagte: ‚Nein, die Pose ist völlig falsch, sie sieht irgendwie aus wie eine konventionelle Version dessen, was ein Schauspieler ist … Du wirst sehen.‘ Und ja, ich habe es gesehen.“

Andrew Garfield verriet außerdem, dass Ledger ihm eine Sonnenbrille geschenkt hatte, die bis heute gehalten hat, und lobte seine „großzügige“: „Er war einfach ein sehr großzügiger, schöner, kreativer Geist. Er war eine Art Leuchtturm, es war wie ein wildes Tier. Er war so frei und so wild und so gefährlich am Set auf eine Art und Weise, die inspirierend und spontan war. Er sagte vor jedem Take oder vor jeder Szene: ‚Lass uns ein bisschen Spaß damit haben.‘“