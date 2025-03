Film ‚The Dark Knight‘-Star Michael Caine erinnert sich an schaurigen ‚Joker‘-Moment mit Heath Ledger

Sir Michael Caine at The Great Escaper premiere at BFI Southbank in London - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 18:02 Uhr

Sir Michael Caine war „erschrocken“, als er Heath Ledger als Joker in ‚The Dark Knight‘ sah.

Die 92-jährige Leinwandlegende, die in dem Film von 2008 den Butler Alfred Pennyworth an der Seite von Christian Bale als Bruce Wayne / Batman spielte, erinnert sich noch gut an den Moment, als er sah, wie sich Ledger in den ikonischen Bösewicht verwandelte.

Caine schrieb in seinen Memoiren ‚Don’t Look Back, You’ll Trip Over‘: „Wie Alfred zu Bruce sagt: ‚Manche Männer wollen einfach nur zusehen, wie die Welt brennt.‘ Und das war Heaths Version der Figur: das verschmierte Make-up, die seltsamen Haare, die seltsame Stimme. Es war erschreckend. Als ich ihn zum ersten Mal in Aktion sah, hat es mich völlig umgehauen – ich hatte Angst!“

Caine liebte es, mit ‚Brokeback Mountain‘-Star Ledger zu arbeiten, der 2008 im Alter von 27 Jahren tragischerweise an einer versehentlichen Überdosis starb. Er erinnerte sich: „Er war ein liebenswerter Kerl, sehr sanft und bescheiden. Ich fragte mich, wie er den Joker spielen würde, zumal Jack Nicholsons Version so ikonisch gewesen war. Brillant hat Heath die psychotische Seite der Figur aufgewertet, anstatt sich auf Einzeiler einzulassen. Sein Joker war zutiefst verzerrt und beschädigt, obwohl man nie genau herausfindet, warum oder was er wirklich sucht.“