Stars Andrew Garfield nennt Fan scherzhaft „krank“

Andrew Garfield - November 2024 - Avalon - Marrakech Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wurde mit einem berüchtigten Tweet über ihn konfrontiert.

Andrew Garfield bezeichnet einen Fan, der einen anzüglichen Tweet über ihn verfasst hatte, scherzhaft als „krank“. Der 41-jährige Schauspieler wirkte während einer Q A-Runde nach einer Vorführung seines Dramas ‚We Live in Time‘ beim Glastonbury Festival 2025 sichtlich nervös, als er auf die Frau traf, die hinter einem berüchtigten X-Post (ehemals Twitter) stand. In dem Beitrag hatte sie geschrieben, sie wolle, dass Garfield ihr „einen Laptop auf die T*** schlägt“ – einen Tweet, den er bereits 2021 in einem Interview mit ‚BuzzFeed‘ vorgelesen hatte. In einem auf Reddit geposteten Video sieht man, wie Andrew unruhig auf seinem Stuhl sitzt und zugibt: „Ich kann dir nicht in die Augen sehen.“ Nachdem er von dem weiblichen Fan eine „informierte Zustimmung“ eingeholt hatte, die gemeinsame Verbindung öffentlich zu erwähnen, erklärte Andrew dem Publikum: „Ich musste eine Reihe Tweets über mich vorlesen, in denen ich im Grunde sexuell objektifiziert wurde – und einer davon, der mich echt erwischt hat, war: ‚Ich will, dass Andrew Garfield mir einen Laptop auf die T*** schlägt.‘ Und diese Person sitzt heute hier im Raum.“

Während das Publikum lachte, lobte Andrew die Dame für ihre Kreativität: „Das ist eine der kreativsten sexuellen Fantasien, die ich mir vorstellen kann.“ Dann fügte er schmunzelnd hinzu: „Aber ich habe mir nie vorgestellt, dabei mitzumachen. Ich weigere mich. Aber schön, dich kennenzulernen – du bist wirklich kreativ … und krank. Du bist krank.“

Im ursprünglichen BuzzFeed-Segment las Andrew sogenannte „Thirst Tweets“ vor – also Beiträge, in denen Fans ihre Begierde oft humorvoll übertrieben formulieren. Zu den Nachrichten gehörten Sprüche wie: „Ich würde ihn Cracker im Bett essen lassen“ und „Andrew Garfield ist buchstäblich der Daddy aller Daddys.“