Stars Andrew Garfield steckt in einer Midlife-Crisis

Andrew Garfield - National Theatre Up Next Gala 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2024, 08:00 Uhr

Der Hollywood-Star räumt ein,, sich in einer persönlichen Krise zu befinden.

Andrew Garfield fühlt sich, als sei er mitten in einer „leichten Midlife-Crisis“.

Der 41-jährige Schauspieler hatte noch mit dem Verlust seiner an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankten Mutter Lynn zu kämpfen, als ihm die Rolle in dem neuen Film ‚We Live in Time‘ angeboten wurde. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen habe er sich sofort mit den Themen des Films verbunden gefühlt.

Gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ enthüllt der Hollywood-Star: „Ich habe meine eigene persönliche Reise mit meiner eigenen Trauer durchgemacht. Ich befand mich in einer Midlife-Crisis und war gerade dabei, eine Auszeit von allem zu nehmen. Ich dachte über Leben und Tod, Liebe und Existenz nach, blickte zurück und nach vorne und fragte mich, was wir hier auf diesem Planeten tun und wie wir es so sinnvoll wie möglich gestalten können.“

Der ‚The Amazing Spider-Man’-Darsteller fügt hinzu: „Es war eine leichte Midlife-Crisis und sie dauert auch jetzt noch an – ich bin gerade mittendrin. Aber das ist in Ordnung. Ich denke, wir alle müssen durch eine Midlife-Crisis gehen. Es ist eine positive Erfahrung des Auseinandernehmens und Wiederzusammensetzens.“ Umso mehr habe ihn die Geschichte seines neuen Films berührt: „Als ich das Drehbuch las, dachte ich: ‚Oh, das ist eine Version meines eigenen Herzens.’“