Stars Angela Bassett: Sie achtet heute besser auf ihre Gesundheit

Angela Bassett - May 2025 - Famous - Mission Impossible The Final Reckoning Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Angela Bassett verriet, dass sie ihre Gesundheit in jungen Jahren für selbstverständlich gehalten habe.

Die 67-jährige Schauspielerin gab zu, als junge Frau eine eher lockere Einstellung zu ihrer Gesundheit gehabt zu haben.

Bassett erklärte in einem Interview mit ‚People‘: „Als junger Mensch hält man sie für selbstverständlich. Man ist unbesiegbar, man schafft alles. Man isst, was man möchte, schläft so wenig, wie man will, genießt alles. Und mit zunehmendem Alter nimmt man etwas Abstand davon.“ Gesundheitliche Probleme in Angelas Familie, darunter die Herzkrankheit ihrer verstorbenen Mutter, führten bei der Prominenten zu einer veränderten Einstellung. Der Star sagte: „Ich habe die Auswirkungen einer schlechten Gesundheit aus nächster Nähe miterlebt. Ich habe über meine Lieben und die Herausforderungen gesprochen, denen sie im Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen gegenüberstanden.“ Angelas Hauptrolle in der ‚9-1-1‘-TV-Dramaserie habe die Schauspielerin ebenfalls dazu ermutigt, ihre Gesundheit ernster zu nehmen. Angela spielt in der Serie Polizeisergeant Athena Grant. Die Darstellerin fügte hinzu: „Wenn ich diese Figur spiele, dann sind viele der Geschichten, die auftauchen, wie Kunst, die das Leben imitiert. Manchmal scherze ich und sage: ‚Haben Sie eine Kamera bei mir zu Hause? Wissen Sie, schauen Sie in mein Leben?‘ Es gibt hier und da ein paar Ähnlichkeiten.“