Auftritt in New York Angelina Jolie: Ihre Kinder unterstützen sie auf dem roten Teppich

Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax (von links), Zahara und Maddox. (hub/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 09:21 Uhr

Auf die Unterstützung ihrer Kinder kann Angelina Jolie zählen: Nicht nur am Filmset, auch auf dem roten Teppich stehen ihr diese zur Seite, wie jetzt einmal mehr in New York zu sehen war.

Angelina Jolie (49) hat drei ihrer sechs Kinder zum New York Film Festival mitgebracht. Dort feierten sie am Sonntag gemeinsam die Premiere ihres Films "Maria". Begleitet wurde die Oscarpreisträgerin zu dem Event in der Alice Tully Hall im Lincoln Center von Pax (20), Zahara (19) und Maddox (23).

Video News

Jolie schritt in einem ärmellosen, weißen Kleid mit Faltenrock über den roten Teppich, das sie mit dunklen Pumps kombinierte. Zahara trug ebenfalls ein weißes Kleid ohne Ärmel, die 19-Jährige setzte dabei auf Satin-Optik. Pax entschied sich für einen grauen Anzug und eine graue Krawatte mit weißem Hemd und Maddox erschien in einem schwarzen Anzug mit dunkler Krawatte und ebenfalls weißem Hemd.

Pax und Maddox waren mit Jolie am "Maria"-Set

Angelina Jolies Söhne Pax und Maddox waren auch als Regie-Assistenten am Set des Films "Maria" beschäftigt, in dem die 49-Jährige Opernstar Maria Callas (1923-1977) verkörpert. Pablo Larraín (48) führte Regie bei dem Biopic. Jolie sagte zu "The Hollywood Reporter" über ihre Söhne: "Sie haben das schon ein paar Mal gemacht, und ich denke, das ist gut für sie. Pax übernimmt gerne Standbilder, und wird dafür hinzugezogen, und Pablo war wunderbar und hat erkannt, dass er gut darin ist".

Die Schauspielerin war auch für die emotionale Unterstützung ihrer Söhne am Set dankbar, denn die Rolle verlangte ihr offenbar viel ab. "Wenn ich wirklich schwere Zeiten hatte, kamen sie rüber und umarmten mich einfach oder reichten mir eine Tasse Tee."

In den USA läuft "Maria" am 27. November in ausgewählten Kinos und ab 11. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Das deutsche Publikum muss sich noch länger gedulden – hier kommt der Film im Februar in die Kinos.

Angelina Jolie ist sechsfache Mutter

Nicht mit von der Partie bei der "Maria-"Vorführung in New York waren Jolies drei jüngere Kinder Shiloh (18) und die Zwillinge Vivienne und Knox (16). Vater der sechs Kinder ist der Ex-Mann der Schauspielerin, Brad Pitt (60). Die beiden befinden sich seit ihrer Trennung im Jahr 2016 in einem Rosenkrieg.