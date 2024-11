Drehstart voraussichtlich Anfang 2025 Angelina Jolie: Neuer Film „Stitches“ mit Setting in Paris

Angelina Jolie hat ihre nächste Filmrolle erhalten. (paf/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 12:21 Uhr

Nach dem Biopic "Maria" steht Angelina Jolie für "Stitches" ein zweites Mal in Paris vor der Kamera. In dem Film besucht sie die Fashion Week in der französischen Hauptstadt.

Angelina Jolie (49) wird für einen neu angekündigten Film in die Welt der Pariser High Fashion eintauchen. Wie unter anderem "Variety" berichtete, sei die Schauspielerin für den Film "Stitches" gesetzt. In diesem Projekt soll Jolie eine Filmemacherin verkörpern, die auf der Fashion Week mit dem Schicksal zweier anderer Frauen konfrontiert wird. Wer die Rollen dieser Charaktere übernimmt, ist bislang nicht bekannt.

Dem Branchenblatt zufolge markiert der Film das erste englische Projekt der französischen Regisseurin und Drehbuchautorin Alice Winocour (48), die 2019 das Drama "Proxima – Die Astronautin" unter anderem mit Eva Green (44), Matt Dillon (60), Lars Eidinger (48) und Sandra Hüller (46) verantwortete. Die Dreharbeiten ihres neuen Films sollen voraussichtlich Anfang 2025 starten. "Stitches" werde sowohl in einer englischen als auch in einer französischen Fassung aufgenommen.

Jolies letzter Film spielte ebenfalls in Paris

Schon für ihren letzten Film "Maria" reiste Jolie zum Dreh nach Paris. Das Biopic des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (48) zeichnet das Leben der griechischen Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) kurz vor ihrem Tod nach.

Der Film ging ins Rennen um den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig, verlor jedoch gegen Pedro Almodóvars (75) "The Room Next Door" (2024). Bei dem Palm Springs International Film Festival im Januar 2025 wird Jolie laut "Variety" jedoch den Desert Palm Achievement Awards als beste Schauspielerin dafür erhalten.

"Maria" soll am 6. Februar 2025 in die deutschen Kinos kommen.