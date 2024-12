Stars Angelina Jolie: Sie braucht viel Zeit für sich

Angelina Jolie - screening of 'Maria' November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin verbringt den Großteil ihrer Zeit allein, wenn sie nicht gerade bei ihren Kindern ist.

Wenn sie sich nicht um die Erziehung ihrer Kinder kümmert, verbringt Angelina Jolie die meiste Zeit allein.

Die 49-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt insgesamt sechs Kinder: den 23-jährigen Maddox, den 20-jährigen Pax, die 19-jährige Zahara, die 18-jährige Shiloh und die 16-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne. Trotz ihrer großen Familie findet sich Angelina oft allein zuhause wieder, was ihr laut eigener Aussage dabei half, die Rolle der Opernikone Maria Callas für ihren neuen Film ‚Maria‘ besser zu verstehen. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘ verriet sie: „Ich habe meine Kinder, die ich liebe, aber als Erwachsene bin ich oft allein. Ich konnte mich mit dem Alleinsein und der Einsamkeit, die Maria verspürte, gut identifizieren. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie ich ein Leben leben kann, in dem ich auf mich allein gestellt bin. Vielleicht haben viele Künstler das Gefühl, dass sie sich als Person an einem offenen Ort befinden. Wir lassen uns nicht wirklich nieder. Das lässt uns auf eine komische Weise zurück.“

Erst vor kurzem sprach Angelina darüber, dass ihre Kinder für sie immer an erster Stelle stehen. Während eines Auftritts in der Sendung ‚Good Morning America‘ erklärte sie auf die Frage, ob irgendetwas in ihrem Leben mit Maria Callas’ Liebe zum Singen vergleichbar sei: „Meine Mutterschaft…das ist mein Glück. Man kann mir alles andere wegnehmen. Nichts ist wichtiger.“