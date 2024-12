Fashion-Film "Stitches" Angelina Jolie: Sohn Maddox übernimmt Rolle bei ihrem neuen Film

Maddox Jolie-Pitt steht seiner Mutter Angelina Jolie bei Dreharbeiten in der französischen Hauptstadt zur Seite. (lau/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 18:44 Uhr

Für den Fashion-Film "Stitches" kann Angelina Jolie auf Unterstützung aus ihrer eigenen Familie zählen: Sohn Maddox fungiert während der Dreharbeiten in Paris als Regieassistent. Karriere im Filmbusiness voraus?

Superstar Angelina Jolie (49) steht in der französischen Hauptstadt Paris in der kommenden Zeit für ihren neuen Film "Stitches" vor der Kamera. Bei dem Werk von Regisseurin Alice Winocour (48) kann Jolie einmal mehr auch auf die Unterstützung eines ihrer insgesamt sechs Kinder zählen: Ihr ältester Sohn Maddox (23) fungiert bei der Produktion laut des britischen Boulevardblatts "Daily Mail" als dritter Regieassistent. Plant der 23-Jährige nun, im Filmbusiness voll durchzustarten?

Darum geht es in "Stitches"

"Stitches" spielt laut des US-Branchenmagazins "Variety" in der noblen Welt der Pariser Haute Couture. Oscarpreisträgerin Jolie verkörpert eine US-amerikanische Filmemacherin, deren Leben sich während der Modewoche mit zwei anderen Frauen kreuzt…

Angelina Jolies Sohn Maddox sammelt Erfahrungen im Filmgeschäft

Maddox Chivan Jolie-Pitt, der Adoptivsohn von Jolie und Brad Pitt (61), ist dabei nicht zum ersten Mal an einem Filmset tätig. Der Filmdatenbank-Webseite "IMdB" zufolge war er bei Jolies neuestem Werk, dem als Oscar-Kandidaten gehandelten "Maria", als Produktionsassistent beschäftigt. Zuvor begleitete er seine Mutter im Jahr 2017 für "Der weite Weg der Hoffnung" in sein Geburtsland Kambodscha – für das Projekt wird er als ausführender Produzent gelistet.

Bei "By the Sea", dem von Kritik und Publikum geschmähten Gemeinschaftsprojekt von Jolie und Pitt, soll er 2015 als Trainee erste Erfahrungen in der Filmwelt gesammelt haben.

Pitt und Jolie waren von 2014 bis 2019 verheiratet. Aus der Ehe gingen neben Maddox die Kinder Pax (21), Zahara (19) und Shiloh (18) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (16) hervor.