Stars Angelina Jolie teilt öffentlich ihre Mastektomie-Narben

Angelina Jolie - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 11:00 Uhr

Angelina Jolie teilt öffentlich ihre Mastektomie-Narben.

Angelina Jolie hat in einem neuen Fotoshooting ihre Mastektomie-Narben gezeigt.

Die 50-jährige Schauspielerin unterzog sich 2013 einer vorbeugenden beidseitigen Mastektomie, nachdem sie erfahren hatte, dass sie das BRCA1-Gen trägt, das ihr Risiko für Brust- und Eierstockkrebs erheblich erhöht. Es rühre sie eigenen Angaben zufolge stets sehr, wenn sie die Operationsnarben anderer Frauen sieht, deshalb wollte Angie mit dem Teilen ihrer eigenen Geschichte das Bewusstsein für die Krankheit stärken. Gegenüber ‚TIME France‘, das die Fotos in der neuen Ausgabe veröffentlichen wird, sagte sie: „Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe. Und ich bin immer berührt, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen. Ich wollte mich ihnen anschließen – in dem Wissen, dass ‚TIME France‘ Informationen über Brustgesundheit, Prävention und Wissen über Brustkrebs verbreitet.“

Die ‚Maria‘-Darstellerin, die 2015 bekannt gab, dass ihr zur Senkung ihres Risikos für Eierstockkrebs die Eileiter und Eierstöcke entfernt wurden, ist überzeugt, dass ein Test auf das BRCA1-Gen allen Frauen routinemäßig angeboten werden sollte. Auf die Frage, ob sie denke, dass ein solches Screening grundsätzlich Teil der regelmäßige Untersuchungen werden sollte, da etwa zwei von 1.000 das Gen tragen, antwortete sie: „Absolut. Jede Frau sollte jederzeit selbst über ihren gesundheitlichen Weg entscheiden können und die Informationen haben, die sie braucht, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Gentests und Vorsorgeuntersuchungen sollten für Frauen mit klaren Risikofaktoren oder einer ausgeprägten familiären Vorbelastung zugänglich und bezahlbar sein.“ Als sie 2013 ihre Erfahrungen teilte, sei es ihr darum gegangen, informierte Entscheidungen zu fördern. Gesundheitsentscheidungen müssten laut Angelina demnach persönlich sein, und Frauen bräuchten die Informationen und die Unterstützung, um diese Entscheidungen treffen zu können. „Der Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und medizinischer Versorgung darf nicht von finanziellen Mitteln oder dem Wohnort abhängen“, so die Hollywoodikone weiter.

Als Nächstes ist Angelina Jolie in Alice Winocours Film ‚Coutures‘ zu sehen, in dem sie eine Filmemacherin spielt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. Sie gab zu, dass die Geschichte für sie „sehr persönlich“ sei, da sie 2007 ihre Mutter Marcheline Bertrand an den Krebs verloren hatte. Sie erklärte: „Es ist für mich eine sehr persönliche Geschichte; ich habe sofort eine tiefe Verbindung zu meiner Figur Maxine Walker gespürt. Ich habe Alices Arbeit immer bewundert – sie ist eine brillante Regisseurin, und ihr Zugang zum Thema Krankheit ist einzigartig.“ Die neue Ausgabe von ‚TIME France‘ erscheint am 18. Dezember.