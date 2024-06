Stars Anna Heiser spricht Tabu-Thema an

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2024, 08:00 Uhr

Die Influencerin räumt auf Instagram ganz offen ein, dass sie sich als Zweifach-Mutter selbst "verliert".

Anna Heiser leidet an einer Identitätskrise.

Die ‚Bauer sucht Frau‘-Bekanntheit lebt zusammen mit ihrem Mann Gerald Heiser und den zwei gemeinsamen Kindern in Namibia. Auf Instagram versorgt sie ihre 231.000 Follower regelmäßig mit Updates über ihr Leben auf der Farm. Nun redet die Influencerin ganz offen über ein Thema, das unter Müttern eigentlich tabu ist. „Seit über drei Jahren weiß ich nicht, wer ich außer ‚Mama‘ bin“, gesteht sie.

Die 34-Jährige schreibt: „Warum redet keiner darüber, dass man sich oft als Mutter ‚verliert‘? Warum muss es immer noch ein Tabu-Thema sein? Warum wird das Verlangen nach einer Verschnaufpause fast ausschließlich von anderen Müttern kritisiert?“

Die Wahrheit sei, dass Anna gar nicht wisse, wie es ihr selbst geht. „Ich weiß, wie es meinen Kindern und meinem Mann geht, aber nicht mir. Ich weiß, was der Tagesablauf ist, wann das Mittagessen fertig sein soll, welche Medikamente für was verabreicht werden müssen, ob die Kinder saubere Kleidung oder wir noch Nudeln zuhause haben, aber ich weiß nicht mehr, was ich gerne mache, was mir Spaß macht“, schildert sie.

Die gebürtige Polin will mit ihren ehrlichen Worten anderen Müttern Mut machen. „Obwohl ich dafür ‚zerrissen‘ werde, weiß ich, dass es vielen von euch so geht. Ihr seid nicht alleine“, lautet ihre Botschaft. Wie Anna in ihrer Story verrät, wagt sie demnächst einen Solo-Trip nach Deutschland. „Einerseits freue ich mich, einfach etwas alleine zu machen, andererseits… Zehn Tage sind schon lang“, räumt die Zweifach-Mama ein.