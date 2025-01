Nach neun Jahren Ehe Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler haben sich getrennt

Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler haben sich getrennt. (ili/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 13:45 Uhr

Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler haben sich nach neun Jahren Ehe getrennt. Der Gastronom ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die Sängerin bestätigt die einvernehmliche Trennung.

Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann (36) und ihr Ehemann Christian Tegeler (44) haben sich nach neun Jahren getrennt. Der Gastronom ist bereits aus dem gemeinsamen Haus in Nordrhein-Westfalen ausgezogen. "Ja, Christian und ich haben uns einvernehmlich getrennt. Unsere Kinder stehen für uns weiterhin im Mittelpunkt", bestätigte die Sängerin der "Bild"-Zeitung.

Von der Liebe zur Entfremdung

Vor 17 Jahren lernten sich die beiden kennen und lieben. 2015 folgte die Hochzeit, 2017 und 2020 krönten die gemeinsamen Söhne Matti (7) und Sepp (4) das Familienglück. Anfangs schaffte es das Paar perfekt, die stressigen Jobs und den Familienalltag zu vereinen. Zimmermann erklärte im Podcast "Aber bitte mit Schlager" (Folge 144): "Wir verstehen uns so gut, weil wir uns gar nicht sehen." Und weiter: "Wir wissen, wann wir unsere Urlaube haben und wann wir wieder als Familie zusammen sind. Aber wir leben eigentlich aneinander vorbei. Das ist aber okay so."

Doch während der Corona-Pandemie geriet die Ehe in die Krise. Keine Auftritte mehr für die Sängerin, sein Golf-Restaurant musste schließen. Statt ihrer gewohnten Freiheiten erlebte das Paar einen Lagerkoller. "Wir fühlten uns wie in einem Käfig gefangen", beschrieb Zimmermann die schwierige Zeit im Jahr 2023 gegenüber der "Bild"-Zeitung. Sie gingen sich sogar im Haus aus dem Weg: "Das war wirklich ganz schlimm. Wir haben die Kinder abends ins Bett gesteckt, und das war so: 'Ich geh' nach oben Fernsehen gucken.' 'Okay, ich unten.'", erzählte sie im Podcast.

Neuanfang als "Team Eltern"

Auch nach der Corona-Zeit fand das Paar nicht mehr in die gewohnte Harmonie zurück. Die Liebe erkaltete. Im Spätsommer 2024 fiel schließlich die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Für ihre beiden Söhne wollen sie aber weiterhin als "Team Eltern" fungieren.

Anna-Maria Zimmermann startete ihre Karriere 2005 bei "Deutschland sucht den Superstar", wo sie den sechsten Platz belegte. Danach etablierte sie sich erfolgreich als Party-Schlagersängerin, die regelmäßig am Ballermann und in den Shows von Florian Silbereisen (43) auftritt.