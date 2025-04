Film Brad Pitt steht für neuen ‚Once Upon A Time In Hollywood‘-Film vor der Kamera Brad Pitt kehrt für die Netflix-Produktion ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ in seine Rolle des Cliff Booth zurück. Der 61-jährige Schauspieler, der den Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos Oscar-gekröntem Epos aus dem Jahr 2019 spielte, wird seine Rolle in dem kommenden Projekt des Streaming-Riesen wieder aufnehmen. Wie ‚The Playlist‘ und ‚Variety‘ berichten, wird […]