In Namibia Anna und Gerald Heiser laden zum Urlaub auf ihrer Farm ein

Anna und Gerald Heiser haben eine Lösung für ihre Probleme gefunden. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 11:32 Uhr

Anna und Gerald Heiser kämpfen mit Problemen auf ihrer Farm in Namibia. Die Lösung? Das "Bauer sucht Frau"-Paar öffnet seine Türen für Urlauber.

Anna (34) und Gerald Heiser (39) sorgen sich bereits seit einiger Zeit um die Zukunft ihrer Farm in Namibia. Im November machten sie öffentlich, dass ihre Farm vor Herausforderungen steht – unter anderem eine seit zwei Jahren andauernde Dürre und eine kaputte Ernte. Das tägliche Leben sei ein Kampf, berichtete sie damals. Jetzt will das "Bauer sucht Frau"-Paar offenbar eine neue Geschäftsidee umsetzen: Sie vermieten Zimmer auf der Farm an Urlauber. Das kündigte Anne Heiser auf Instagram an.

Video News

Dort teilte sie ein Foto, das sie mit einer Ziege im Arm zeigt, sowie mehrere Info-Slides zum möglichen Aufenthalt auf der Farm. Unter anderem bietet die Familie einen Farmurlaub an, zum Preis von 140 Euro pro Nacht pro Person stellen sie Unterkunft und Verpflegung auf der Farm. Dazu empfiehlt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin unterschiedliche Ausflüge, wie etwa Tierbeobachtungen oder eine Sundownerfahrt.

Anna Heiser schwärmt von Namibia

"Namibia ist ein Land voller unvergesslicher Erlebnisse: wilde Tiere, atemberaubende Landschaften und pure Natur!", schwärmt Heiser, die seit rund fünf Jahren in dem Land im südlichen Afrika lebt. "Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen, besonders auf unserer Farm." Sie bietet zudem an, bei der Planung des Urlaubs zu helfen – auch ohne Aufenthalt auf der Farm.

Auf der Website der Kehoro-Farm heißt es, dass nach einer Umbauphase "gemütliche Zimmer mit Vollverpflegung zur Verfügung" stünden. Zudem gebe es neben der Rinderzucht, einer Holzkohleproduktion sowie einem Mais- und Erdnussanbau zwei ausgestattete Campsites zum Campen mit Duschen, Toiletten und Solarstrom.

Anna Heiser und ihr Ehemann Gerald, dessen Familie die Farm seit 1978 gehört, hatten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau International" kennengelernt. 2018 folgte eine Hochzeit in Polen und ein weiteres Fest in Namibia, wo das Paar heute mit seinen zwei Kindern lebt.