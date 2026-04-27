Film Anne Hathaway blickt auf Dreharbeiten zu ‚Der Teufel trägt Prada‘ zurück

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 14:30 Uhr

Anne Hathaway blickt auf Dreharbeiten zu 'Der Teufel trägt Prada' mit 'unglaublich lustiger' Besetzung zurück.

Anne Hathaway hat eingeräumt, dass die Besetzung von ‚Der Teufel trägt Prada‘ die Dreharbeiten zu „einer der lustigsten Erfahrungen überhaupt“ gemacht habe.

Die 43-jährige Schauspielerin, die in der lange erwarteten Fortsetzung der Modekomödie von 2006 erneut in ihre Rolle als Andrea „Andy“ Sachs schlüpfen wird, sagte, sie sei zwar „gestresst und nervös“ gewesen, die Arbeit mit Emily Blunt, Stanley Tucci und Meryl Streep habe das Set aber auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Gegenüber dem Magazin ‚PEOPLE‘ erklärte sie: „Ich habe es geliebt, den ersten Film zu machen. Ich weiß, ich war gestresst und nervös und all diese Dinge, aber es ist eine der lustigsten Erfahrungen überhaupt wegen der Menschen, mit denen ich zusammen war.“

Sie lobte ihre Kolleginnen und Kollegen ausführlich und gab zu, dass sie Meryl Streep gegenüber nur selten ausdrücke, wie sehr sie sie bewundere. „Emily Blunt ist ein absoluter Traum von einem Menschen. Stanley ist so witzig und schnell, und Meryl – ich spreche ihr gegenüber nicht oft darüber, wie sehr ich sie verehre, aber ich tue es“, sagte Hathaway. „Sie ist jemand, den ich bewundere. Jemand, der definiert, wie man es richtig macht. Jemand, der Größe lebt und sich nie darauf ausruht, sondern sich ständig weiterentwickelt.“

Emily Blunt, die 2006 die Rolle der Emily Charlton spielte, sagte kürzlich ebenfalls, dass der Film zu ihren prägendsten beruflichen Erinnerungen gehört. Die Schauspielerin, die auch in der Fortsetzung zurückkehrt, erklärte gegenüber ‚Extra‘: „Ich habe vom ersten Film sehr, sehr deutliche, bleibende Erinnerungen und es war eine sehr prägende Zeit in meinem Leben.“ Blunt beschrieb Hathaway als „großartige Tanzpartnerin“ am Set. „Ich liebe es, mit Annie zu arbeiten, weil sie in Szenen eine großartige Partnerin ist. Sie ist sehr spontan. Sie geht einfach mit, was auch immer du machen willst.“ Auch Stanley Tucci äußerte sich positiv über die gemeinsame Arbeit. Der 65-jährige Schauspieler sagte: „Ich mache das seit 45 Jahren, und nach 20 Jahren wieder mit derselben Kerngruppe von Menschen zusammen zu sein, ist wirklich erstaunlich.“