Stars Anne Hathaway ‚kann sich mit ihrer Figur aus ‚Der Teufel trägt Prada‘ identifizieren‘

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 09:00 Uhr

Anne Hathaway kann sich mit ihrer Figur aus ‚Der Teufel trägt Prada‘ identifizieren.

Die 43-jährige Schauspielerin schlüpfte erneut in die Rolle der Andrea „Andy“ Sachs für die lang erwartete Fortsetzung. Dabei gibt Anne zu, dass sie sich in einer bestimmten Hinsicht mit ihrer Filmfigur vergleichen kann. Die Schauspielerin, die bereits im Originalfilm von 2006 mitspielte, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich glaube, wir sind beide selbstbewusster geworden.“ Beide hätten sich seit dem ersten Film weiterentwickelt. Anne, die im neuen Film an der Seite von Emily Blunt und Meryl Streep spielt, erklärte weiter: „Ich glaube, dass Andy Sachs vor zwanzig Jahren sehr besorgt war, alles richtig zu machen, und unbedingt ihrer Chefin gefallen wollte. Und jetzt, denke ich, möchte sie einfach sie selbst sein. Und damit kann ich mich identifizieren.“

Anne verriet außerdem, dass ihr Lieblingskostüm es nicht in den finalen Film geschafft hat. Sie sagte: „Ich glaube, es war ein T-Shirt von Phoebe Philo, so ein schleppe-artiges Teil. Es war eher ein Kleidungsstück als alles andere, aber ich habe es so sehr geliebt.“

Unterdessen verriet Anne kürzlich, dass sie mit Charli XCX gesprochen hat, um sich auf ‚Mother Mary‘, den neuen psychologischen Drama-Thriller, vorzubereiten. Die Schauspielerin spielt die titelgebende Figur im neuen Film, der eine psychosexuelle Affäre zwischen Popsängerin Mary und dem Modedesigner Sam verfolgt. Anne erklärte, dass sie sich zur Vorbereitung auf ihre Rolle an Charli gewandt habe. Die Hollywood-Schauspielerin, die neben Michaela Coel, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay und FKA Twigs in dem Film mitspielt, sagte gegenüber ‚People‘: „Die Person, mit der ich gesprochen habe, war Charli. Ich wollte mit ihr über die Musik sprechen. Sie hat so großartige Musik geschrieben, die ich performen sollte. Aber ich hatte auch viele Fragen darüber, wie ihr Leben ist, wie es ist, ein Popstar zu sein.“ Annes Respekt vor Popstars und generell vor Menschen in der Musikbranche wuchs während der Dreharbeiten: „Was ich über Popstars gelernt habe, ist, dass sie Ausdauersportler sind, die alles in Plateauschuhen schaffen. Sie sind die charmantesten Menschen überhaupt und haben dieses unglaubliche Selbstvertrauen. Sie sind so getrieben, das, was in ihnen steckt, zu teilen.“