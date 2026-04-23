Film Emily Blunt verrät, warum ihre Kinder ‚Der Teufel trägt Prada‘ gesehen haben

Devil Wears Prada - Emily Blunt - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 11:00 Uhr

Emily Blunt verrät den lustigen Grund, warum ihre Kinder 'Der Teufel trägt Prada' gesehen haben.

Emily Blunt und ihr Ehemann John Krasinski ließen ihre Töchter ‚Der Teufel trägt Prada‘ schauen, weil deren Freundinnen „total darauf standen“.

Der Film aus dem Jahr 2006 kam bei Hazel (12) und Violet (9) hervorragend an, und sie können es kaum erwarten, ihre Mutter in der Fortsetzung, die am 1. Mai erscheint, wieder als scharfzüngige Emily Charlton zu sehen, die Assistentin der mächtigen Runway-Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep). Blunt (43) sagte gegenüber ‚E! News‘: „Meine Kinder haben ihn vor etwa einem Jahr zum ersten Mal gesehen, auch, weil ihre Freunde total darauf stehen. Und gestern Abend haben sie ihn nochmal geschaut, weil sie wissen, dass sie den neuen Film bald sehen werden – und sie lieben ihn einfach.“

Krasinski (46) ist ebenfalls großer Fan und war begeistert von ‚Der Teufel trägt Prada 2‘. Auf die Frage, wie ihre Familie reagierte, als sie von der Fortsetzung erfuhren, sagte sie: „Er liebt es, er ist ein riesiger Fan des ersten Films. Also war er begeistert. Die Kinder waren auch begeistert.“ In ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ tritt die kurz vor dem Ruhestand stehende Miranda gegen ihre frühere Assistentin Emily Charlton – inzwischen selbst Führungskraft – im Kampf um Werbeeinnahmen an. Tausende Fans strömten im vergangenen Sommer nach New York, um Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway (Andy Sachs) und Stanley Tucci (Nigel) bei den Dreharbeiten zu beobachten. Der enorme Andrang machte das Filmen „manchmal schwierig“. Blunt erklärte im März: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Paparazzi haben Fotos gemacht, und jeden Tag waren Fans da. Es war teilweise schwierig, weil man natürlich alles geheim halten möchte. Aber das Interesse war einfach unglaublich.“

Emily hatte zuvor gesagt, dass der Film für viele Zuschauer eine „Nostalgie-Bank“ sei: „Die Leute haben den Film 50 Mal gesehen mit einem kranken Elternteil oder während einer Trennung. Er war eine Quelle von Trost und Eskapismus. Und der Film ist wirklich großartig. Ich finde, er ist wunderschön.“ Sie fügte hinzu, dass sich die Geschichte von einer Komödie zu etwas Tiefgründigerem entwickle: „Was als Komödie beginnt, mit den schockierenden Dialogen und der gnadenlosen Modewelt, wird später viel berührender und tiefer. Ich glaube, genau dieser Tonwechsel zieht die Menschen an.“ Meryl Streep (76) hofft sogar auf einen dritten Teil. In einem Interview mit Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci fragte Moderator Andy Cohen, ob es in Zukunft ‚Der Teufel trägt Prada 3‘ geben könnte. Nach einem scherzhaften Austausch erklärte Streep schließlich: „Ich wäre dabei.“