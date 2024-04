Film Anne Hathaway: Catwoman entstand durch Choreografien

Anne Hathaway - Versace FW23 Show - Hollywood - March 9th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 10:00 Uhr

Anne Hathaway arbeitete wochenlang mit einem Choreografen zusammen, um ihren „Catwoman-Swagger“ in ‚The Dark Knight Rises‘ zu bekommen.

Die 41-jährige Schauspielerin spielte die Superheldin an der Seite von Christian Bale (50) als Batman in Christopher Nolans Blockbuster aus dem Jahr 2012. Sie hat nun zugegeben, dass sie Hilfe brauchte, um den richtigen Gang der Figur zu finden, da sie sich so abgekoppelt von ihrem Körper fühlte.

Die Schauspielerin erzählte der ‚New York Times‘: „Ich habe drei Wochen lang mit einem Choreografen zusammengearbeitet, um diesen Swagger zu finden. Weil – oh, das klingt wie ein seltsamer Satz – ich nicht genug mit meinen Hüften verbunden war. Ich stellte mir immer wieder die Bewegungen einer Katze vor und wie sie fließend und schwungvoll, aber auch stark und zielstrebig sind. Und sie halfen mir, meine Hüften zu finden. Ich habe mich schon früh in meinem Leben nicht mit meinem Körper verbunden gefühlt. Es war so eine seltsame Sache.“

Auf die Frage, warum sie sich nicht mit sich selbst „verbunden“ fühle, erklärte Anne: „Ich meine, ich würde 41 Jahre brauchen, um das zu beantworten. Es sind so viele Dinge, aber ich denke, es wird einfach vorausgesetzt, dass wir eine Beziehung zu unserem Körper haben.“ Sie sagte auch darüber, wie sie versucht, sich von ihrem Image des „netten Mädchens“ zu lösen: „Ich glaube, ich bin eine ehemalige Ja-Sagerin aus New Jersey. Ein großer Teil des Grundes, warum ich mich zur Schauspielerei hingezogen fühlte, war, dass es ein Ventil war, um mich auszudrücken, das ich alleine nicht finden konnte.“