Film Anne Hathaway: Dritter Film mit Christopher Nolan

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 11:00 Uhr

Die 42-jährige Schauspielerin arbeitet leidenschaftlich gern mit dem Regisseur zusammen.

Anne Hathaway arbeitet bereits zum dritten Mal mit Christopher Nolan zusammen.

Die 42-jährige stand unter der Regie des legendären Filmemachers für ‚The Dark Knight Rises‘ aus 2012 und ‚Interstellar‘ aus 2014 vor der Kamera. Vor kurzem haben sich Hathaway und Nolan außerdem für ein noch geheimes Projekt zusammen getan, das 2026 in die Kinos kommen soll. Im Gespräch mit ‚Women’s Wear Daily‘ sagt die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin über ihre Arbeit mit dem Regisseur: „Ich habe so viele Gefühle in Bezug darauf, dass ich gar nicht weiß, wie ich sie ausdrücken soll. Es bringt mir einfach so viel Freude. Ich liebe Chris und Emma Nolan so sehr und in ihre Welt eingeladen zu werden ist einer der besten Plätze, an denen du dich wiederfinden kannst. Zweimal eingeladen zu werden war schon etwas, ein drittes Mal hätte sich gierig angefühlt, deshalb habe ich nie darauf gehofft, dass es passiert. Dass es jetzt doch soweit ist macht mich emotional, um wirklich ehrlich zu sein. Es gibt mir das Gefühl, dass ich etwas richtig mache.“

Neben Hathaway sollen auch andere große Namen wie Matt Damon, Robert Pattinson, Charlize Theron und Lupita Nyong’o bei dem mysteriösen Projekt mit von der Partie sein. Der Plot des Films wird jedoch streng unter Verschluss gehalten.