Stars Anne Hathaway: Entschuldigung für verpatztes Interview

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 13:08 Uhr

Die Schauspielerin entschuldigte sich bei einer Reporterin für ein unangenehmes Interview vor einigen Jahren.

Anne Hathaway entschuldigte sich bei einer Journalistin für ein verpatztes Interview.

Die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin setzte sich mit Kjersti Flaa in Kontakt, nachdem ihre Begegnung im Jahr 2012 während der Promo-Tour für ‚Les Misérables‘ ziemlich unangenehm ausgegangen war. Damals gab die 41-jährige Schauspielerin extrem kurze Antworten und verweigerte die Antwort auf die erste Frage gänzlich. In einem TikTok-Video erklärte Flaa jetzt, nachdem sie vergangene Woche einen Clip des Interviews gepostet hatte: „Ich muss sagen, ich war ziemlich geschockt über ihre Entschuldigung. Ich hatte nicht erwartet, dass sie sich bei mir melden wird. Ich dachte, dass sie das Video niemals sehen wird, aber sie sah es und tat etwas Unglaubliches.“

In einer langen Email habe Hathaway ihr erklärt, dass sie damals mit sich selbst zu tun hatte und entschuldigte sich für das „schreckliche Interview“. Die Entschuldigung beschrieb Flaa als „so bewegend für mich“. Sie verriet: „Nur darüber zu sprechen treibt mir die Tränen in die Augen. Ich war so dankbar, dass sie das getan hat.“