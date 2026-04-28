Film Anne Hathaway: Es wurden keine Models aus ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ gefeuert!

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 18:00 Uhr

Anne Hathaway hat betont, dass keine Models aus ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ gefeuert wurden, nachdem sie um einen „inklusiveren“ Ansatz beim Casting gebeten hatte.

Die 43-jährige Schauspielerin, die in der lang erwarteten Fortsetzung neben Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci erneut ihre Rolle als Andy Sachs spielt, verriet kürzlich, dass sie die Produzenten gebeten hatte, beim Einsatz von Models im Film bewusster mit Größen umzugehen. Nun stellte sie zusätzlich klar, dass aufgrund ihrer Kommentare niemand aus ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ entlassen wurde.

„Es war diese kurze Sache, die am Set passiert ist, und jetzt ist daraus eine viel größere Geschichte geworden“, sagte der ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Star bei einem Auftritt in ‚Good Morning America‘. Die Schauspielerin erklärt: „Tatsächlich möchte ich erwähnen, dass gerade einige Fehlinformationen im Umlauf sind, dass Menschen wegen der Größen-Inklusivität gefeuert worden seien, und das ist einfach nicht passiert.“ Niemand habe seinen Job verloren – im Gegenteil: „Es wurden mehr Jobs geschaffen. Es ging einfach darum, sicherzustellen, dass sich in einem Moment im Drehbuch sehr viele verschiedene Körpertypen wiederfinden …“

Anne fügte über die Szene mit den Models hinzu, das im Hintergrund ein bestimmter Song von Lady Gaga laufen werden: „Ist es nicht besser, wenn man dazu so viele verschiedene Körpertypen dort oben sieht?“

Die Schauspielerin sprach zuvor bei einem Interview mit ‚Etalk‘ bei der Premiere von ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ in New York City Anfang dieses Monats über den Moment, in dem sie mit den Produzenten über die Models sprach. Anne sagte: „Wir wissen auch, dass die Modeindustrie in den letzten Jahren einen inklusiveren Ansatz bei Schönheitsstandards verfolgen kann, und ich denke, wir sind alle irgendwie glücklicher, wenn es so ist, wenn sich alle einbezogen fühlen. Ich ging einfach zu den Produzenten und sagte: ‚Hey, denkt ihr, wir könnten?‘ Und sie schauten auf und sagten: ‚Es ist uns so peinlich, dass wir es nicht bemerkt haben, und natürlich.‘ Und innerhalb von zwei Stunden waren plötzlich mehr Mädchen da. Das machte mich glücklich.“