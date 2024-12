In Actionkomödie Anne Hathaway zieht weitere Hauptrolle an Land

Anne Hathaway hat eine neue Hauptrolle. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 19:40 Uhr

Anne Hathaway hat eine neue Hauptrolle ergattert: Sie soll neben Dave Bautista für eine Actionkomödie engagiert worden sein, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist.

2025 dürfte für Anne Hathaway (42) ein ziemlich aufregendes Jahr werden: Die US-amerikanische Schauspielerin hat jetzt eine weitere Hauptrolle in einem Film an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll Hathaway neben Dave Bautista (55) in einer noch unbetitelten Actionkomödie von Jonathan Tropper (54) zu sehen sein.

Darum soll es in dem Film gehen

Im Film sollen Hathaway und Bautista zwei Undercover-FBI-Agenten mit grundverschiedenen Lebensstilen spielen, die gezwungen sind, so zu tun, als würden sie zusammenleben. Zu Beginn verabscheuen die beiden einander. Als der Fall sich seinem Ende entgegen neigt, lernen sie, sich zu respektieren. Die Geschichte soll von einer realen Begebenheit inspiriert sein, dem "Wedding Sting" – einer Aktion des FBI, bei der sich Agenten als Ehepaar ausgaben, um globale kriminelle Machenschaften zu infiltrieren. Das Ganze gipfelte demnach in einer inszenierten Hochzeit in New Jersey. Als die Verbrecherbosse für ihre Tischzuweisungen eincheckten, wurden sie verhaftet und abgeführt.

Laut "Deadline" ist Anne Hathaway mit ihrer Produktionsfirma Somewhere Pictures auch an der Produktion des Streifens beteiligt. Co-Star Dave Bautista mischt mit seiner Firma Dogbone Entertainment ebenso mit. Nähere Details zum Start von Dreharbeiten oder einem Starttermin des neuen Films gibt es noch nicht.

Viele geplante Projekte

Die Schauspielerin ist derzeit gefragter denn je: Zuletzt wurde bekannt, dass sie an einem dritten Teil des Kultklassikers "Plötzlich Prinzessin" arbeitet, zudem soll eine Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" im frühen Stadium der Entwicklung sein. Hathaway soll außerdem bald für den neuen, stargespickten Film von Christopher Nolan (54) neben Zendaya (28), Tom Holland (28), Matt Damon (54), Robert Pattinson (38) und Charlize Theron (49) vor der Kamera stehen.