Stars Anne Wünsche hat abermals Post vom Jugendamt bekommen

Bang Showbiz | 16.07.2025, 14:00 Uhr

Die 33-jährige Influencerin muss sich erneut mit Kritik an ihrem Erziehungsstil herumschlagen.

Anne Wünsche wurde offenbar erneut beim Jugendamt angezeigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 33-jährige Influencerin sich öffentlich für ihre Erziehungsmethoden rechtfertigen muss. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die unter anderem dem Klatschportal ‚Promiflash‘ vorliegt, wurde die ehemalige ‚Berlin –Tag und Nacht‘-Darstellerin per Post zu einem Gespräch beim Jugendamt Berlin eingeladen, wo sie womöglich einige ihrer zahlreichen Social-Media-Posts erklären muss. Grund für die Vorladung ist demnach eine anonyme Anzeige, laut der Anne sich der Kindeswohlgefährdung schuldig gemacht haben soll. Wie die dreifache Mutter selbst erklärt, sei wahrscheinlich ihre Aktivität in den sozialen Netzwerken der Auslöser für den Angriff, da ihre Tochter Miley des Öfteren in ihren Posts zu sehen war. Zuletzt hatte ein Video für Kontroversen gesorgt, in dem das kleine Mädchen zu einem als unangemessen empfundenen Song tanzte. Als Entschuldigung hatte Anne damals ihre fehlenden Englischkenntnisse vorgeschoben.

„Es gibt so viele Kinder, die wirklich Hilfe brauchen, und dann verlieren sie Zeit mit solchen Fällen“, beschwerte sich der TV-Star im Netz über die Vorwürfe. Dennoch versprach Anne, sich zukünftig bessern zu wollen: „Ich werde künftig besser kontrollieren, was Miley postet.“ Dass sie bereits eine eigene Akte beim Jugendamt hat, scheint die Fernsehikone derweil nicht zu stören. Ihr sei es wichtiger, ihre Kinder in ihren Wünschen zu fördern, erklärte Anne bereits vor einer Weile.