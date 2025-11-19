Stars Annemarie Carpendale: Will Sohn Mads wie Opa Howard Sänger werden?

Annemarie Warnkross - Wayne Carpendale - Nov 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 14:00 Uhr

Annemarie und Wayne Carpendales Sohn Mads hat viele prominente Vorbilder – sein Opa ist aber sein Favorit.

Der siebenjährige scheint ein großer Fan von Howard Carpendale (79) zu sein und eifert seinem Großvater auch schon in dessen beruflichem Bereich nach: das Singen. Wie jedes Schulkind hat auch Mads viele Ideen, was er später einmal werden will. Annemarie gab bei der Bambi-Verleihung einen Einblick in die Gedankenwelt ihres Nachwuchses.

„Das ist noch viel zu früh. Ja, er ist gerade mal in der Schule“, antwortete Annemarie auf die Frage, welche Vorstellungen der Junge für seine Zukunft hat, gegenüber ‚Promiflash‘. Allerdings verrät sie, dass ihr Sohn sehr gerne singt. Da liegt doch die Annahme nahe, dass er es vielleicht seinem berühmten Opa gleichtun und in die Musik einsteigen wird – oder? „Das weiß ich nicht. Er kann genauso gut Polizist werden. Dann möchte er mal Feuerwehrmann werden“, sagt die 48-Jährige. Die Karrierepläne des kleinen Jungen sollen aktuell von Monat zu Monat wechseln.

Mittlerweile hat die Moderatorin aber gelernt, einfach mit den Launen ihres Kindes zu gehen und den Moment zu genießen – etwas, das Menschen ihrer Meinung nach heutzutage immer weniger gut können. Sie schiebt dieses Phänomen unter anderem auf Handys und Sozialen Medien: „Einfach aufgrund der vielen Medien, die wir immer dabei haben und der Möglichkeit, irgendwas nachzulesen und zu vergleichen und zu recherchieren – oder was man auch immer mit seinem Handy macht.“